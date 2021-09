Elle était attendue, et elle est officiellement là ! Renault vient de dévoiler sa nouvelle berline compacte électrique, la Mégane E-TECH, lors du salon automobile IAA de Munich. Si elle reprend de nombreux codes de précédents modèles, cette Mégane s'illustre grâce à l'utilisation d'une plateforme inédite et de son gigantesque écran de bord propulsé par Android Automotive.

Gamme et fiche technique Finitions Equilibre

Techno

Iconic Versions pour les particuliers EV40 130hp Standard Charge AC7

EV 140 130hp Boost Charge AC 22

EV60 220hp Super Charge AC7 + DC130

EV60 220hp Optimum Charge AC22 + DC 130 Versions Business EV60 130hp Super Charge AC7 + DC130

EV60 130hp Optimum Charge AC22+ DC130 Dimensions et poids Longueur : 4,21 m

Largeur : 1,77 m (Business) et 1,78 m (particuliers)

Hauteur : 1,50 m

Empattement : 2,70 m

Porte-à-faux AV : 800 mm

Porte-à-faux AR : 715 mm

Poids : 1624 kg

Vitesse 0 à 100 km/h en 7,4 secondes

Vitesse max : 160 km/h

Renault l'avait annoncé en juillet 2021 : sa nouvelle Mégane 100% électrique ouvrira le bal du salon automobile IAA de Munich le 6 septembre 2021. Le constructeur a bel et bien tenu sa parole en révélant ce lundi sa prochaine berline compacte. Les ambitions de la marque au losange concernant cette Mégane de 5e génération sont grandes, puisqu'elle est le premier modèle à incarner la “Renaulution” initiée par Luca De Meo, le nouveau directeur général de l'entreprise.

Et si la Mégane E-TECH sera la première à arborer le nouveau logo de Renault, elle sera surtout la première à utiliser la nouvelle plateforme modulaire CMF-EV co-développée avec Nissan. Grâce à elle, les ingénieurs de la marque ont réduit l'espace occupé par le compartiment batterie au maximum (seulement 110 mm) pour l'intégrer dans le plancher et “repousser les limites du ratio encombrement extérieur/habilité intérieure” tout en “abaissant le centre de gravité” de 9 centimètres par rapport à la Mégane thermique.

Résultat, nous sommes en bel et bien en présence d'une berline compacte avec ses 4,21 mètres de longueur, une hauteur de 1,50 mètre et un empattement de 2,70 mètres. Côté moteurs, puissance et autonomie, le constructeur a également fait des progrès considérables en affichant une densité énergétique de la batterie 20% supérieure à celle de la ZOE.

Megane E-Tech : un concentré de technologies

Ainsi, la Mégane E-TECH sera proposée en deux motorisations, l'une affichant une puissance de 96 kW (soit 130 ch) et un couple de 250 Nm et l'autre de 160 kW (218 ch) et un couple de 300 Nm. Selon Renault, la Mégane E-TECH sera capable de passer de 0 à 100 km/h en seulement 7,4 secondes. Deux capacités de batteries seront également proposées :

40 kWh pour une autonomie de 300 km (WLTP)

60 kWh pour une autonomie pouvant aller jusqu'à 470 km (WLTP selon versions)

Concernant la recharge, Renault offre de multiples solutions allant du chargeur embarqué 7 kW (AC), 22 kW (AC) et prend en charge les chargeurs rapides sur l'autoroute de 130 kW (DC). Mais il était impossible de conclure cette présentation sans évoquer la principale nouveauté de la Mégane E-TECH : son gigantesque écran de bord OpenR qui “combine, dans une forme de L renversé, l'afficheur numérique du tableau de bord et l'écran multimédia de la console centrale.



Affichant une surface totale de 312 cm² pour l'écran 12,3″ du tableau de bord (1920 x 720 px au format paysage) et 453 cm² pour l'écran multimédia 12″ (1250 x 1562 px au format portrait), cette dalle monstrueuse de 24″ est propulsée par la plateforme Snapdragon Automotive Cockpit de Qualcomm et par Android Automotive, l'OS dédié de Google.

Pour conclure, la berline électrique embarquera pas moins de 26 aides à la conduite réparties en trois catégories : conduite, parking et sécurité. On retrouvera par exemple l'alerte de franchissement de ligne, l'avertisseur d'angle mort, l'aide au maintien dans la voie ou encore le freinage automatique d'urgence en marche arrière.

Pour l'heure, Renault a annoncé la possibilité d'opter entre trois finitions (Equilibre, Techno et Iconic). Quant aux précommandes, elles ouvriront en février 2022. Notez qu'aucun prix n'a été dévoilé pour le moment. Une chose est certaine, Renault espère avec sa Mégane E-Tech reprendre son trône sur le marché français des voitures électriques, et s'imposer à nouveau face à la Model 3 de Tesla et surtout la Volkswagen ID.3.

Source : Renault