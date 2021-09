Android Auto : nouveau design, multitâche, voici les fonctionnalités cachées de la dernière bêta

Nos confrères italiens du site AndroidWorld ont pu mettre la main sur la dernière version de la bêta 6.9 d'Android Auto. Les journalistes en ont profité pour fouiller dans l'APK pour activer certaines fonctionnalités cachées, qui seront probablement proposées sur des versions à venir de l'OS de Google. On fait le point ensemble sur les nouveautés.

Au fil des années et des mises à jour, Android Auto s'est dotée de nombreuses fonctionnalités. On note par exemple la suggestion de musiques et de podcasts repérée sur la dernière version de la bêta, l'intégration d'un mode écran partagé qui permet d'utiliser et d'afficher deux applications en même temps, sans oublier la prise en charge de nombreuses applications phares comme Coyote, mais aussi WhatsApp et Telegram.

Et comme vous le savez, Google propose comme avec Android 12 un programme de bêta, qui permet d'accéder en avant-première aux différentes fonctionnalités à venir sur l'OS dédié à l'automobile. Et justement, l'APK de la version 6.9.113544 de la bêta d'Android Auto vient d'être déployée sur APKMirror. Nos confrères italiens du site spécialisée AndroidWorld ont en profité pour décortiquer les fichiers de l'APK et dénicher au passage quelques fonctionnalités cachées qui seront bientôt proposées à tous les utilisateurs d'Android Auto.

Les nouveautés de la version 6.9 de la bêta d'Android Auto

En premier lieu, les journalistes ont découvert l'existence d'un nouveau design baptisé “Coolwalk”, qui apporte un nouveau style aux boutons de la barre de navigation, le tout sur un fond gris pour plus de lisibilité. En outre, un bouton inédit fait son apparition. Il permet d'afficher une barre latérale sur laquelle s'affiche vos différentes notifications ainsi que la musique en cours de lecture.

L'interaction avec le volet musique se résume toutefois aux commandes de lecture, sans possibilité d'être redirigé directement sur votre application de streaming comme Spotify par exemple. Quant à l'onglet des messages et notifications, il est simplement possible de lire le texte ou de mettre en sourdine les notifications. Comme le suppose AndroidWorld, ce design semble avoir été pensé pour fluidifier et améliorer le multitâche sur les petits écrans de contrôle. En effet, ils ont essayé d'appliquer ce design sur un écran large, sans succès.

Plus d'options pour les fonds d'écran sur Android Auto

Ensuite, cette mise à jour apporte du nouveau concernant les fonds d'écran personnalisé.. En effet, il est possible de modifier son arrière-plan sur Android Auto depuis février 2021. S'il fallait jusqu'alors se contenter d'une liste de fonds d'écran proposée par Google, l'utilisateur pourra maintenant charger et appliquer le fond d'écran de son choix. De quoi personnaliser davantage son expérience Android Auto.

L'autre nouveauté à signaler se situe au niveau du choix du siège conducteur. En effet, Android Auto permet d'adapter automatiquement l'interface selon si votre volant est à gauche ou à droite. Mais cela n'est uniquement valable que pour les voitures qui embarquent Android Auto nativement. Dans le cas des écrans de contrôle qui ne sont pas prévus à l'origine pour accueillir l'OS, il y a désormais la possibilité de sélectionner manuellement la position du siège conducteur grâce à cette dernière mise à jour.

Les prémices de Material You sur Android Auto ?

Terminons par les nouveautés repérées par AndroidWorld concernant l'interface. Les journalistes ont trouvé des premières références à “Material3”, ce qui semble être l'alternatif de Material You d'Android 12 pour Android Auto. En effet, Android 12 va profiter d'une refonte complète de l'interface stock. L'objectif ? Offrir une personnalisation accrue à l'utilisateur, qui pourra ainsi modifier l'ensemble des éléments de l'interface comme les notifications, l'écran de verrouillage, les widgets ou encore les applications Google. Ces références à “Material3” laissent penser que Google travaille à une harmonisation d'Android Auto avec son principal système d'exploitation.

Notons ensuite pêle-mêle des améliorations du côté de la fonctionnalité “Ne pas déranger”, la possibilité de basculer en mode sombre sur Android Auto indépendamment de l'affichage sélectionné sur votre smartphone, et la correction de divers bugs, sans plus de précision. Pour rappel, Google a récemment simplifié les conditions d'accès à la bêta d'Android Auto. Si jamais vous êtes intéressé, il n'y a plus qu'à s'inscrire.

Source : AndroidWorld