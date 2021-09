Volkswagen ID.Life : la citadine électrique à seulement 20 000 euros arrivera en 2025

Volkswagen a dévoilé le concept ID.Life lors du salon de l'automobile IAA de Munich en 2021. La petite voiture d'entrée de gamme entièrement électrique sera lancée en 2025 à un tarif d'environ 20 000 euros.

Sous la carrosserie du ID.Life se trouve la matrice modulaire électrique (MEB) de VW, développée spécifiquement pour le segment des petites voitures. Contrairement aux SUV ID.3 et ID.4 à propulsion arrière, le concept est à traction avant. Sous forme de concept, l'ID. LIFE est équipée d'un moteur électrique de 231 chevaux qui lui permet de passer de zéro à 100 km/h en 6,9 secondes. Quant à l'autonomie, la batterie de 57 kWh permet de parcourir environ 400 km selon le cycle WLTP.

L’ID.Life se caractérise par un design extérieur pur et simple et une silhouette qui estompe la frontière entre un hatchback et un crossover. Conçu pour les jeunes acheteurs, l'ID.Life offre un intérieur polyvalent, de type lounge, malgré ses petites dimensions. Sur le concept, un écran de 34 pouces est intégré au tableau de bord et pourrait être utilisé pour jouer à des jeux vidéo ou regarder des films.

Volkswagen veut démocratiser les voitures électriques

Grâce à l’ID.Life, Volkswagen souhaite rendre les voitures électriques plus abordables pour le grand public et les jeunes générations. « L'ID LIFE est notre vision de la mobilité urbaine entièrement électrique de la prochaine génération », a déclaré Ralf Brandstaetter, PDG de la marque Volkswagen, lors du salon automobile IAA de Munich. « Cela signifie que nous rendons la mobilité électrique accessible à encore plus de personnes ».

D'ici 2030, Volkswagen souhaite porter la part des modèles entièrement électriques dans les ventes totales de véhicules à au moins 70 % en Europe et à au moins 50 % en Amérique du Nord et en Chine, et l’ID.Life pourrait grandement aider le constructeur si son tarif est suffisamment abordable. On sait d’ailleurs que Volkswagen va cesser de développer des moteurs thermiques. De plus, le constructeur allemand arrêtera de vendre des véhicules à moteur à combustion interne sur le marché européen d’ici 2035 et deviendra complètement neutre en carbone d’ici 2050.

L'ID.Life est durable également au niveau des matériaux. Sur la carrosserie, des copeaux de bois sont utilisés comme colorant naturel avec un durcisseur biosourcé. Le textile de la chambre à air du toit et du capot avant est fabriqué à partir de bouteilles en PET 100 % recyclées. Enfin, Volkswagen a annoncé que les pneus sont conçus à partir d’huile biologique, de caoutchouc naturel et de balle de riz.

Source : electrek