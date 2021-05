Volkswagen présente l’ID.X, un concept car électrique surpuissant avec 329 chevaux !

Volkswagen vient de présenter l'ID.X, un nouveau concept car 100% électrique, sorte d'hybride entre l'ID.3 et l'ID.4. Pour le constructeur, il s'agit avant d'une démonstration de force, pour prouver que l'électrique peut être signe de performance et de puissance.

Après avoir dévoilé le concept car Trinity en mars 2021, une voiture électrique bardée d'hologrammes et équipée de la conduite autonome, Volkswagen revient à un nouveau concept baptisé ID.X. Pour développer ce monstre de performance, le constructeur allemand a choisi d'utiliser la ID.3 comme base.

On retrouve ainsi la ligne de la citadine électrique, qui a d'ailleurs fait un régime pour l'occasion, puisqu'elle accuse 200 kg en moins sur la balance. La marque ne détaille pas comment elle est parvenue à réduire le poids de la voiture, mais ce n'est certainement pas sur la batterie que des concessions ont été faites, puisqu'elle passe de 62 kWh sur la ID.3 de série à 82 kWh sur cette ID.X.

ID.X : une ID.3 surboostée de 329 ch

Notez qu'il s'agit en vérité d'une version modifiée de la batterie de la ID.4 GTX, tout comme la motorisation électrique, retouchée pour l'occasion. Au total, l'ID.X affiche une puissance impressionnante de 329 chevaux. Résultat, l'ID.X peut se targuer d'effectuer le 0 à 100 km/h en seulement 5,3 secondes. Soit deux secondes de moins qu'une ID.3 Pro Performance. Elle parvient même à dépasser l'ID.4 GTX de 0,9 seconde. En outre, l'ID.X propose une transmission intégrale et un mode Drift, pour ceux qui aiment brûler de la gomme.

Côté design, on peut dire que l'ID.X arbore une finition plutôt soignée, avec ce gris sombre et ses lisérés jaune/vert fluo qui courent sur les bas de caisse et les montants du pavillon de la voiture. L'habitacle adopte évidemment le même thème, avec des sièges baquets gris, des tapis de sol noirs, et des coutures vertes sur les sièges et le volant. Le sigle ID.X est apposé un peu partout également.

Mais bien entendu, l'ID.X reste un concept car, et comme l'a confirmé le directeur général de Volkswagen Ralf Brandstätter, elle ne sera jamais commercialisée. Néanmoins, le responsable assure que des éléments de l'ID.X seront réutilisés sur de futurs modèles, peut-être qui sait sur l'ID.5 GTX.

Source : InsideEVs