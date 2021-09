BMW AMBY : le constructeur dévoile sa Vision du vélo et de la moto électrique

BMW vient de dévoiler les i Vision AMBY et Vision AMBY, un vélo et une moto électrique, à l'occasion du salon de l'Automobile de Munich. Le premier n'a rien à envier à une moto électrique, avec sa vitesse maximale de 60 km/h et son autonomie de 300 km.

Comme vous le savez peut-être, la majorité des constructeurs automobiles se sont donnés rendez-vous à Munich pour le salon IAA Mobility 2021. À l'occasion de ce rassemblement (l'un des premiers après la pandémie mondiale), les marques ont dévoilé leurs prochaines créations à venir, à l'image de la Renault Mégane E-TECH ou encore du Concept#1, le premier SUV compact électrique de Smart.

Cette fois-ci, c'est au tour de BMW d'occuper la scène médiatique avec la présentation des BMW AMBY, une toute nouvelle gamme composée d'un vélo et d'une moto électrique. Attardons-nous d'abord sur le i Vision AMBY, un vélo électrique qui lorgne fortement du côté des motos électriques comme le souligne le constructeur.

i Vision AMBY, le vélo électrique BMW aux allures de moto

En effet, on pourrait résumer le i Vision AMBY comme un hybride entre un vélo à assistance électrique et une petite moto capable d'atteindre tout de même les 60 km/h. Il s'inscrit d'emblée dans les véhicules connectés grâce à la possibilité de modifier les modes de conduite disponibles via une application mobile. On en compte d'ailleurs trois :

Un premier adapté à la vitesse légale européenne de 25 km/h

Un second capable d'atteindre les 45 km/h (pensé pour la circulation en milieu urbain)

Et un troisième capable d'atteindre les 60 km/h (pensé pour la circulation hors-agglomération)

D'après BMW, ces modes de conduite pourront s'enclencher directement en fonction de votre position, et ce grâce à la géolocalisation. Grâce à une généreuse batterie de 2000 Wh installée au centre de la structure, le i Vision AMBY propose plusieurs autonomies selon les modes de conduite : 300 km à 25 km/h, 180 km à 45 km/h et 75 km à 60 km/h.

Attention toutefois, si ce vélo partage bon nombre de points avec une moto, il faudra tout de même pédaler pour alimenter le moteur électrique. Autre point fâcheux, pour rouler aux vitesses les plus élevées, il sera nécessaire d'avoir un permis adéquat et d'assurer le véhicule. Comme le précise BMW, le i Vision AMBY se heurte en vérité à l'absence de cadre légal : “En l'absence de tout cadre juridique existant pour un véhicule de ce type avec un concept de vitesse modulaire, les Vision Vehicules “AMBY” ont pour objectif de susciter l'introduction d'une telle législation, et par conséquent, des développements de cette nature”, espère BMW.

Vision AMBY : la vision de la moto électrique par BMW

Passons ensuite à la Vision AMBY, la nouvelle moto électrique de BMW. Ici, on oublie en toute logique les pédales pour un repose-pied et d'autres éléments d'une moto classique comme la poignée d'accélération. Fait plutôt intrigant, la Vision AMBY affiche la même vitesse maximale que la i Vision AMBY, soit 60 km/h. De fait, elle s'impose comme une moto électrique légère, davantage pensée pour le tout-terrain que pour la circulation en agglomération.

En témoigne la présence de ces pneumatiques larges et un système de suspension robuste. La capacité de la batterie n'a pas été précisée par le constructeur dans le communiqué officiel, contrairement à l'autonomie de la moto : 110 km en cycle WMTC. “LA BMW Motorrad Vision AMBY permet réellement à nos clients de vivre la vie urbaine d'une toute nouvelle manière, de parcourir les distances de manière plus flexible et de s'affranchir de la ville de temps en temps. Dans le même temps, BMW Motorrad poursuit de manière conséquente sa stratégie d'électromobilité pour les agglomérations urbaines. C'est une introduction fascinante au monde de BMW Motorrad qui promet également un plaisir de conduite maximal”, présente BMW. Concernant les prix et la date de sortie, il faudra patienter un peu, BMW n'ayant pas encore révélé ces informations.

