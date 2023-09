IA : 61 % des gens se méfient de l’intelligence artificielle selon un sondage

L'intelligence artificielle est pratique, mais les gens s'en méfient. C'est ce que montre un sondage qui pose aussi la question de la régulation de l'IA et de sa perception selon les générations.

L'intelligence artificielle, vous en entendez parler régulièrement. Peut-être même que vous l'utilisez vous-même dans le cadre professionnel ou personnel. Mais est-ce une technologie en laquelle vous avez confiance ? Visiblement, pas du tout pour la majorité des personnes interrogées dans un récent sondage de Harris Pool pour MITRE. Sur les 2063 adultes américains participants, seul 39 % estiment que les technologies d'IA actuelles sont sûres.

La méfiance est de plus en plus importante à mesure que l'âge augmente. Si 62 % des “millennials” (entre 25 et 35 ans environ) sont plus enthousiasmés par l'IA qu'inquiets, on passe à 30 % en posant la question aux “boomers” (environ 60 ans et plus). “Il n’est pas surprenant que le public ait des réserves quant à la confiance qu’il accorde à l’IA, compte tenu de son impact potentiel sur l’emploi et de l’actualité concernant les piratages malveillants tels que les fausses photos et vidéos”, explique Douglas Robbins, vice-président de MITRE.

La majorité des gens pensent que l'IA n'est pas une technologie sûre

Les craintes concernant l'intelligence artificielle sont fondées. En France, une IA va remplacer 217 employés d'une entreprise. Perdre son travail face un programme est d'ailleurs une inquiétude de 52 % des sondés. Mais ce n'est pas la plus répandue. Plus que le vol d’identité (78 %), c'est la peur de cyberattaques dont l'IA serait à l'origine qui l'emporte avec 80 %. Tout cela entraîne une importante envie de régulations de ces technologies au niveau gouvernemental. Même les moins de 25 ans le souhaitent à 78 %.

Cela n'empêche pas les personnes interrogées d'affirmer qu'elles sont prêtes à utiliser l'IA dans leur quotidien. Là encore, l'écart se creuse en fonction des générations. “La fracture générationnelle concernant les attitudes à l'égard de l'IA est particulièrement visible lorsque l'on [l']examine […] à travers une variété d'utilisations typiques […], par exemple, les recommandations de divertissement sur les services de streaming, la reconnaissance faciale sur les téléphones […] et la publicité ciblée sur les réseaux sociaux” précise Rob Jekielek, directeur général de Harris Pool.

