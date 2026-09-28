Huawei Watch Fit 4 Pro : la montre premium est à moitié prix grâce à ce code promo

Si vous cherchez une montre connectée avec un excellent rapport qualité-prix, alors la Huawei Watch Fit 4 Pro est faite pour vous. Surtout avec une double promotion qui fait chuter son prix sur Amazon. Look réussi, matériaux premium, fonctionnalités sportives très pratiques, tout ça pour moins de 135 euros !

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Il y a tellement de modèles différents de montres connectées qu’il est très difficile de faire un choix. Si Apple fait toujours figure de référence avec ses Apple Watch, Huawei est la marque incontournable pour les utilisateurs de smartphones Android qui cherchent une montre complète à prix mini. En ce moment, Amazon propose la très réussie Watch Fit 4 Pro à moitié prix. C’est le moment de se faire plaisir sans se ruiner.

À sa sortie, la Watch Fit 4 Pro était disponible à 280 euros. Amazon l’affiche en ce moment pour 148,23 euros dans sa version bleue et 149,02 euros dans sa version noire. C’est déjà une très belle baisse de prix. Mais avec le code promo FRPRIME15, son prix chute encore de 15 euros. Vous pouvez donc vous l’offrir pour seulement 133,23 euros en bleu et 134,02 euros en noir. Par contre, il faut être membre Amazon Prime pour en profiter. Si vous ne l’êtes pas, vous pouvez profiter de l’offre d’essai gratuite de 30 jours pour avoir accès à la promotion et profiter des services Prime pendant un mois.

Huawei Watch Fit 4 Pro : la smartwatch au rapport qualité-prix imbattable

La montre connectée Huawei Watch Fit 4 Pro est légère puisqu’elle ne pèse que 30,4 g. Pour autant, elle offre des matériaux premium avec son boîtier en alliage d’aluminium, sa bordure en titane et son écran en verre saphir. La dalle AMOLED de 1,82 pouce est visible même en plein soleil avec un pic de luminosité de 3 000 nits.

En ce qui concerne les capteurs, on trouve un GNSS double bande pour un suivi GPS ultra précis mais aussi un altimètre barométrique ainsi que des capteurs dédiés pour suivre la fréquence cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang, le niveau de stress ou la qualité de votre sommeil.

Les sportifs apprécieront la centaine de modes d’entraînement différents intégrés à la montre. Les golfeurs profiteront par exemple de plus de 15 000 parcours référencés. Les plongeurs pourront eux aller jusqu’à 40 mètres avec leur montre. L’autonomie est aussi excellente puisque vous bénéficiez de 10 jours d’utilisation.