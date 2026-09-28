Fini les vignettes fantômes, YouTube met fin au bug qui vous faisait scroller dans le vide

L’application mobile de YouTube enchaîne les dysfonctionnements depuis plusieurs semaines. Le dernier en date vidait carrément les fils de recommandations sur Android et iOS. Google vient d’annoncer que le problème appartient au passé.

Depuis le début du mois, les ratés s’accumulent sur l’application mobile de YouTube. Certains gênent le visionnage, d’autres abîment l’interface elle-même. En septembre, les suggestions débordaient sur le lecteur et bloquaient l’accès à la barre de progression, un défaut remonté par les internautes depuis avril. Chez une partie des abonnés, les options de résolution les plus élevées ont aussi disparu du menu. Chaque incident se propage en quelques heures à des millions de personnes. La plateforme corrige au compte-gouttes.

Le problème repéré ce week-end a pris une autre ampleur. Sur Android comme sur iOS, les fils d’accueil, d’abonnements et de profil se sont vidés de leurs vignettes. Habitués à ces couacs, certains internautes avaient déjà connu l’épisode où le mode picture-in-picture refusait de s’activer à la fermeture de l’application. Cette fois, à la place des vidéos, des Shorts et des publications, les utilisateurs de YouTube ne voyaient plus que des blocs gris ou de larges espaces noirs, alors que les barres de navigation continuaient de s’afficher normalement. Beaucoup ont d’abord cru à une panne de leur connexion.

Les fils d’accueil et d’abonnements de YouTube retrouvent un affichage normal

YouTube a mis à jour son fil d’assistance pour annoncer que le dysfonctionnement est corrigé. Les vignettes et les autres contenus se chargent de nouveau pendant le défilement. Sur les trois fils concernés, le correctif couvre les téléphones Android comme les iPhone. Avant cette confirmation, la plateforme conseillait simplement d’installer la dernière version de son application mobile. Ce contournement avait fonctionné chez une partie des personnes touchées, sans régler le souci pour tout le monde.

Une manipulation reste utile si les trous persistent. YouTube recommande de fermer entièrement l’appli depuis l’écran des tâches récentes, avant de la relancer. Un simple passage par l’accueil du téléphone ne suffit pas. En revanche, le service n’a donné aucune explication sur l’origine de la panne, ni précisé si le correctif est passé par une mise à jour ou par un changement côté serveur. Du côté des possesseurs de Samsung Galaxy, l’attente continue sur les vidéos qui se figent au retour dans l’application.