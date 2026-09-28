Google Messages devrait bientôt se doter d’une fonctionnalité géniale de recherche sur les smartphones Samsung

En abandonnant sa propre messagerie au profit de Google Messages, Samsung a privé ses utilisateurs d’une fonctionnalité très pratique. Heureusement, celle-ci pourrait bientôt faire son grand retour, si l’on en croit du code retrouvé au sein de Google Messages.

En avril dernier, Samsung annonçait la mise à mort de son application Messages, alors remplacée par l’alternative de Google. Si celle-ci n’est en réalité effective qu’en Amérique du Nord, reste que les utilisateurs concernés se retrouvent aujourd’hui à devoir faire une transition pas toujours facile. Google Messages reçoit certes régulièrement de nouvelles fonctionnalités, mais toutes celles que l’on trouvait au sein de Samsung Messages ne sont pas encore présentes. C’est notamment le cas de S Finder.

Pour ceux qui l’ignoreraient, S Finder est une fonctionnalité intégrée aux smartphones Samsung capable de trouver à peu près n’importe quoi sur à peu près n’importe quelle application, comme, par exemple, des messages. Il suffit alors de taper un bout de phrase dont l’on se souvient pour que celle-ci affiche exactement ce que l’on cherche. Seulement voilà, Google Messages ne fait pas encore partie des applications compatibles avec S Finder. Pour le moment.

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Google Messages devrait bientôt être compatible avec cette fonctionnalité géniale des Samsung Galaxy

On a en effet une bonne nouvelle si vous utilisez Google Messages. Nos confrères d’Android Authority ont retrouvé dans le code de l’application dans sa version v20260921 la trace de S Finder. Le lien entre les deux applications n’est pas encore activé. Google Messages n’apparaît donc pas encore dans S Finder. Toutefois, cette trace est la preuve que Google et Samsung travaillent à rendre compatible la fonctionnalité avec la messagerie.

On ne sait pas encore quand cette compatibilité sera effective, mais on imagine que cela ne saurait tarder, puisqu’elle fait partie des remontrances des utilisateurs américains qui ont été forcés de faire la transition. Une fois disponible, S Finder fonctionnera de manière similaire à Pixel Search sur les smartphones de Google, permettant de chercher des messages directement depuis le S Finder.