Écran figé, animations qui saccadent, iOS 27 laisse quelques utilisateurs sur le carreau

Les possesseurs d’iPhone passés à iOS 27 se retrouvent parfois face à un écran devenu insensible. D’autres décrivent un système lent et saccadé au moindre balayage. Apple n’a pas encore réagi, alors que des contournements circulent déjà entre utilisateurs.

Chaque mise à jour majeure d’un système mobile amène son lot de désagréments. Ces premiers jours servent de test grandeur nature, puisque des millions d’appareils très différents reçoivent le même logiciel au même moment. Depuis le 14 septembre, plusieurs propriétaires ont vu l’autonomie de leur iPhone fondre après l’installation. D’autres signalements remontent maintenant des forums.

Le tactile fait cette fois partie des griefs. Sur Reddit, des utilisateurs racontent que leur écran cesse de répondre par moments, sur à peu près n’importe quelle zone de l’interface. Les ratés d’iOS 27 ne s’arrêtent pas là, puisqu’une série de balayages rapides entre les deux centres suffit à figer l’appareil. Le nombre de personnes touchées reste impossible à évaluer pour le moment.

Les gestes restent parfois sans effet sur les iPhone passés à iOS 27

Les témoignages sur Reddit distinguent deux problèmes bien séparés. D’un côté, l’écran ne réagit plus du tout pendant quelques instants, sur n’importe quelle partie de l’affichage. En parallèle, les iPhone sous iOS 27 deviennent lents et saccadés, surtout au balayage ou au passage d’une page à l’autre. Cette seconde catégorie touche les animations, pas la détection du doigt. Rien n’indique que les deux symptômes frappent les mêmes appareils.

Trois contournements circulent parmi les possesseurs d’iPhone touchés. Un redémarrage du téléphone rend sa réactivité à l’écran, au moins pour un temps. Quand une application se fige, revenir à l’accueil puis rouvrir cette dernière suffit parfois à la débloquer. Pour les animations poussives, réduire le nombre d’icônes par page a suffi à un utilisateur d’iOS 27, dont les applications se lancent plus vite depuis.

Aucune de ces solutions ne règle vraiment le problème. La première reste temporaire, la seconde impose de renoncer à son organisation habituelle. Apple n’a rien communiqué sur ces dysfonctionnements. Tout pourrait rentrer dans l’ordre après l’indexation qui suit chaque grosse mise à jour. Sinon, il faudra patienter jusqu’à la prochaine version du système. Les propriétaires restés en arrière gagnent peut-être à laisser passer quelques jours de plus avant de lancer la mise à jour.