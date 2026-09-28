iPhone 17 Pro 256 Go : son prix baisse enfin, mais il va falloir faire vite !

Vous attendiez avec impatience l’iPhone 18 Pro mais vous avez été refroidi par son prix qui a augmenté de 150 euros comparé à l’iPhone 17 Pro ? On vous comprend ! Alors pourquoi ne pas économiser presque 300 euros en vous offrant à la place l’iPhone 17 Pro 256 Go en promotion sur Amazon ?

iPhone 17 pro

L’iPhone 18 Pro est sorti depuis 10 jours et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il ne passionne pas les foules. Cette nouvelle génération n’a pas connu d’évolution notable comparé à l’année dernière et il a vu son tarif augmenté de 150 euros en seulement un an. Alors plutôt que de s’offrir le dernier modèle sorti, il est certainement plus intéressant de se tourner vers l’iPhone 17 Pro en guettant les promotions.

C’est ce que nous avons fait et nous avons trouvé une super offre sur Amazon. L’iPhone 17 Pro dans sa version 256 Go est sorti à 1329 euros. Mais il est aujourd’hui en promotion pour seulement 1189 euros. C’est une belle baisse de prix de 140 euros et c’est surtout 290 euros moins cher que l’iPhone 18 Pro 256 Go. Pour ce prix, vous avez le droit à la version Orange cosmique et c’est un iPhone 17 Pro vendu et expédié par Amazon. Vous ne risquez donc pas une mauvaise surprise venue d’un vendeur tiers. Mais attention, à ce prix, les stocks ne devraient pas faire long feu.

iPhone 17 Pro : le meilleur rapport qualité-prix sur un modèle haut de gamme Apple

L’iPhone 17 Pro a marqué les fans d’Apple en sortant enfin un iPhone avec un nouveau look. Si la couleur Orange cosmique a beaucoup fait parler d’elle, il n’en reste pas moins que le nouveau design est très réussi et apprécié des utilisateurs.

En façade, on trouve un magnifique écran OLED de 6,3 pouces qui profite de la technologie ProMotion qui offre un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Cet écran bénéficie d’une protection Ceramic Shield 2 qui est trois fois plus résistante aux rayures que la génération précédente.

Sous le capot, on trouve la surpuissante puce A19 Pro associée à un refroidissement par évaporation. Cette configuration permet d’obtenir des performances excellentes et durables dans le temps aussi bien en jeu, que pour des applications exigeantes comme celles de montage vidéo. Vous pourrez utiliser l’iPhone 17 Pro plusieurs années sans aucun souci.

En ce qui concerne les photos et vidéos, on retrouve à l’arrière trois capteurs de 48 MP : un grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif avec un impressionnant zoom optique jusqu’à 8x. Pour les selfies, vous avez un capteur 18 MP avec la fonctionnalité Center Stage qui vous garde automatiquement au centre de l’image pendant vos visioconférences.

Enfin, Apple a encore amélioré son autonomie puisqu’il atteint les 32 heures d’utilisation en lecture vidéo. En plus, en seulement 20 minutes, vous pouvez recharger votre iPhone de moitié et ainsi repartir pour une journée entière sans vous soucier de votre niveau de batterie.


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