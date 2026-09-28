Grâce à sa puce A20 Pro, l’iPhone 18 Pro Max fait tourner GTA 5 à plus de 60 FPS

C’est une nouvelle qui devrait ravir Apple, qui cherche depuis quelques années à imposer ses smartphones comme de véritables machines pour le gaming. Le développeur de Vapor, un projet qui vise à lancer les jeux PC sur les appareils Apple, vient d’annoncer que GTA 5 tourne désormais à plus de 60 FPS en moyenne sur l’iPhone 18 Pro Max.

Souvenez-vous : c’était en 2023. Lors de la présentation de son iPhone 15, Apple annonce devant une audience médusée que Resident Evil Village tourne correctement sur son nouveau smartphone. Le constructeur entre alors dans une nouvelle ère, celle où il tente tant bien que mal d’imposer ses iPhone comme une véritable alternative aux consoles de jeu classiques.

Car il faut bien reconnaître que pour le moment, difficile de qualifier cette tentative de succès. Malgré la flopée de jeux AAA qui arrivent sur régulièrement sur l’App Store, ces derniers peinent bien souvent à rencontrer leur public. Pourtant, les performances obtenues en jeu par les iPhone n’ont pas grand-chose à envier à certains PC. Et ce n’est pas l’iPhone 18 Pro Max qui viendra prouver le contraire.

Sur le même sujet — GTA 5 : attention au soi-disant mod DLSS 5, il peut brûler votre carte graphique !

L’iPhone 18 Pro Max talonne les performances de certains PC sur GTA 5



Avant toute chose, il faut parler de Vapor. Vapor est le nouveau projet de StephenDev0, un développeur connu pour StikDebug, un programme très utile pour l’émulation sur iPhone. StephenDev0 le présente de manière très simple sur son compte X (anciennement Twitter) : Vapor a pour objectif de faire tourner les jeux PC sur iPhone, iPad et Apple TV. Rien que ça. Pour tester l’avancée du projet, le développeur s’est donc tourné vers GTA 5.

Les résultats obtenus sont impressionnants. En moyenne, Vapor parvient à faire tourner GTA 5 à 656 FPS sur l’iPhone 18 Prox Max, lors de la conduite en ville. Lors des “autres scènes” (difficile de savoir s’il parle ici de cinématique ou de gameplay, et si oui de quelles parties exactement), le smartphone d’Apple atteint même les 80 FPS en moyenne. Voici les réglages utilisés par StephenDev0 lors de son test :

Définition : 1080p

1080p API graphique : DirectX 11

DirectX 11 Anticrénelage : FXAA on, MSAA off

FXAA on, MSAA off Résolution des textures : Hautes

Hautes Densité de la population : 75%

75% Distance d’affichage : 50%

50% Ombres : nettes

nettes Autres paramètres graphiques : normal

Here's the full GTA V benchmark running in Vapor on an iPhone 18 Pro Max City drive: 66 FPS average

Other scenes: 80 FPS average • 1080p, DirectX 11

• High textures

• FXAA, 16x AF

• 75% population density

• 50% distance scaling

• Sharp shadows, MSAA off

• Everything else… pic.twitter.com/Dv8mEdEIod — Vapor (@play_vapor) September 27, 2026

Il n’y a pas de secret : l’iPhone 18 Pro parvient à ce résultat grâce à sa toute nouvelle puce, la surpuissante A20 Pro. Grâce à sa gravure en 2 nm et à son nouveau système d’évacuation de la chaleur, le processeur dégage une puissance similaire à carte graphique entrée de gamme pour PC, mais avec une bien meilleure efficacité énergétique. Encore heureux : les smartphones, même ceux spécialisés dans le gaming, ne sont pas encore assez robustes pour refroidir aussi efficacement leur GPU que les PC, pour des raisons évidentes d’architecture.

Il suffit de comparer les performances de la puce avec sa prédécesseure. Comme le montrent une vidéo du Youtubeur Dame Tech, repérée par nos confrères de Frandroid, le fossé entre les deux processeur est gigantesque. Sur Resident Evil 4 par exemple, l’A20 Pro atteint (et surtout maintient) un 60 FPS stable sans grande difficulté apparente. À l’inverse, l’A19 Pro tourne plutôt autour des 35 FPS en moyenne, variable selon les situations. Sur Assassin’s Creed Mirage, la différence est moins flagrante : 30 FPS sur l’A20 Pro, et 25 FPS en moyenne sur l’A19 Pro.

Ces performances seront-elles suffisantes pour faire changer les habitudes bien ancrées des joueurs ? Probablement pas, ne serait-ce que pour le prix de l’iPhone 18 Pro Max qui fait office de sacrée barrière à l’entrée. Mais pour les joueurs plus occasionnels, qui ne possèdent pas forcément de console ou qui souhaitent simplement jouer en portable, la puce A20 Pro pourrait bien faire la différence. Encore faudra-t-il attendre la sortie officielle de Vapor, dont la date n’a pas encore été dévoilée.