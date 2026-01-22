Huawei bat un record mondial avec le SUV électrique le plus aérodynamique au monde

Huawei est de plus en plus présent dans l’automobile, notamment à travers sa marque soutenue Luxeed. C’est justement le SUV électrique Luxeed R7 de cette dernière qui vient de battre un record mondial en aérodynamisme. Ce résultat a été rendu possible grâce à un travail poussé sur le design et plus de vingt optimisations techniques.

Huawei s’investit depuis plusieurs années dans le secteur automobile. En 2023, la firme chinoise lançait la Luxeed S7, une berline électrique co-développée avec le constructeur Chery. Ce projet marquait le début d’une stratégie bien définie. Plutôt que de devenir un constructeur à part entière, la firme préfère proposer des technologies avancées à ses partenaires. Conduite autonome, systèmes d’exploitation embarqués ou encore aides à la conduite font partie des domaines où l’entreprise cherche à se distinguer.

Ce positionnement semble porter ses fruits. Le Luxeed R7, un SUV électrique soutenu par Huawei, vient d’établir un nouveau record mondial dans sa catégorie. Ce modèle atteint un coefficient de traînée de seulement 0,217, une valeur jamais atteinte pour un SUV de série. Ce chiffre a été validé par le China Automotive Engineering Research Institute (CAERI), un organisme de référence dans l’industrie automobile.

Le Huawei Luxeed R7 atteint un Cx de 0,217 grâce à plus de 20 optimisations aérodynamiques

Ce record est le résultat de plus de vingt améliorations spécifiques en matière d’aérodynamisme. Le SUV adopte une silhouette de type coupé avec un profil fastback, limitant la résistance à l’air. Il dispose d’un système AGS (Active Grille Shutter) qui ajuste automatiquement l’ouverture de la calandre selon la vitesse. Plusieurs éléments complètent ce dispositif : déflecteurs de roues 3D, poignées affleurantes, jantes à faible traînée, rétroviseurs sans cadre et un becquet arrière sculpté. Chaque ajustement vise à fluidifier la circulation de l’air autour du véhicule.

Ce travail d’optimisation permet à le Luxeed R7 de devancer ses concurrents directs. Le SUV fait mieux que le Tesla Model Y (0,220), le Xiaomi YU7 (0,245) ou encore le Onvo L60 (0,229). Les berlines restent plus performantes sur ce plan, comme la Dongfeng Xinghai S7 avec un Cx de 0,191. Mais pour un SUV, obtenir 0,217 reste une prouesse. Les tests montrent aussi une consommation énergétique inférieure de 3,44 % à la moyenne du marché, confirmant l’efficacité du véhicule sur route.