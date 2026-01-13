Ce SUV chinois explose tous les records avec 1704 km d’autonomie, rien que ça

Le constructeur chinois Xpeng vient de dévoiler un SUV à l’autonomie hors norme. Avec 1704 km annoncés sans recharge, il établit un nouveau record mondial. De quoi faire un Paris–Rome sans jamais s’arrêter.

Xpeng n’est pas encore une marque très connue en France, mais elle commence à faire parler d’elle. Depuis l’an dernier, ce constructeur chinois a débarqué chez nous avec deux SUV 100 % électriques, les G6 et G9. Ces modèles visent directement Tesla, en particulier le Model Y, avec des promesses ambitieuses. On y retrouve une recharge ultra-rapide de 10 à 80 % en 12 minutes, un design soigné et une technologie pensée pour les conducteurs européens. Les prix restent souvent plus bas que ceux des concurrents américains.

Aujourd’hui, Xpeng va encore plus loin avec le G7 EREV, un SUV hybride rechargeable qui bat un record d’autonomie. Ce modèle affiche 1704 km annoncés, grâce à un fonctionnement particulier. Il combine une batterie de 55,8 kWh avec un petit moteur essence de 1,5 litre, utilisé uniquement pour recharger la batterie pendant le trajet. Le véhicule roule donc toujours à l’électrique, sans interruption. Ce type de configuration permet d’éviter les recharges fréquentes tout en conservant une conduite zéro émission à l’échappement.

Le Xpeng G7 EREV redéfinit les limites de l’autonomie automobile

Le Xpeng G7 offre jusqu’à 430 km en mode électrique pur. Le moteur thermique, lui, sert de générateur et n’entraîne jamais directement les roues. L’autonomie totale atteint 1704 km avec le plein de carburant et une charge complète. Ce chiffre dépasse même les meilleures voitures diesel du marché. C’est l’équivalent d’un trajet entre Bruxelles et Barcelone sans ravitaillement. Le tout avec une motorisation électrique de 292 chevaux et un confort haut de gamme.

Le G7 EREV est proposé à partir de 195 800 yuans, soit environ 27 900 euros. Deux finitions sont disponibles, avec plusieurs options d’aide à la conduite. On y trouve notamment des systèmes semi-autonomes basés sur les puces Turing IA développées en interne. Xpeng prévoit de lancer cette technologie dans d’autres régions que la Chine, avec l’Europe en ligne de mire. La firme chinoise veut ainsi convaincre les conducteurs encore hésitants à passer au tout électrique. Pour cela, elle veut supprimer la contrainte de la recharge. Le G7 pourrait ainsi rejoindre, à terme, les modèles déjà proposés sur le marché français.