Maserati utilise cette astuce toute simple pour faire gagner 80 km d’autonomie à son SUV électrique

Améliorer l’autonomie d’un SUV électrique sans changer la batterie ni les moteurs semble impossible. Et pourtant, Maserati y parvient avec une solution à la fois simple et intelligente. De quoi inspirer la concurrence.

Les constructeurs cherchent constamment à améliorer l’autonomie de leurs voitures électriques, souvent en augmentant la taille des batteries ou en optimisant les moteurs. Maserati, de son côté, a choisi une autre voie pour faire évoluer son SUV électrique, le Grecale Folgore. Positionné face à des modèles comme le Tesla Model Y ou la BMW iX3, il vise le haut du marché avec une fiche technique musclée. Dans sa version 2026, il conserve la même batterie de 105 kWh et les mêmes moteurs de 550 chevaux. Pourtant, il pourra parcourir jusqu’à 580 km, contre 500 auparavant.

La clé de cette amélioration vient d’un nouveau système baptisé AWD-Disconnect. Concrètement, le véhicule passe automatiquement de la transmission intégrale à la propulsion dès que les conditions de conduite le permettent. Les roues avant sont mécaniquement déconnectées du système, ce qui réduit les pertes d’énergie et améliore l’efficience. L’opération est totalement transparente pour le conducteur et ne prend que 500 millisecondes.

Le Maserati Grecale Folgore gagne en autonomie grâce à un pilotage intelligent de sa transmission

Ce système va plus loin que les coupures électroniques classiques. Maserati isole physiquement les arbres de transmission avant pour limiter la résistance mécanique, ce qui améliore la consommation sans nuire à la tenue de route. Le véhicule reste capable de repasser instantanément en quatre roues motrices si le terrain ou les conditions l’exigent. Ce fonctionnement adaptatif permet d’économiser l’énergie sans compromettre les performances.

Pour savoir quand activer ou désactiver la traction avant, le Grecale s’appuie sur une série de capteurs et d’algorithmes maison. Ils analysent la vitesse, la pente, la température, la demande de couple ou encore le mode de conduite. L’ensemble optimise la consommation tout en préservant les performances du SUV : 0 à 100 km/h en 4,1 secondes et 220 km/h en vitesse de pointe. Maserati ne cherche pas à révolutionner la fiche technique, mais à mieux exploiter chaque élément existant. Cette évolution montre que la marque mise sur l’intelligence embarquée pour améliorer l’efficience au quotidien.