Huawei dévoile enfin les prix de la Luxeed 7, sa berline électrique prometteuse

Ce 28 novembre marque le lancement officiel de la Luxeed S7, la berline électrique chinoise co-développée par Huawei et le constructeur automobile Chery. Pour l'occasion, Richard Yu, le PDG de Huawei Automotive, a dévoilé les prix et l'autonomie des différentes versions du véhicule.

Après avoir perdu sa place d'acteur incontournable sur le marché des smartphones, Huawei a décidé de diversifier ses activités pour subsister. Voilà pourquoi depuis plusieurs années maintenant, la firme chinoise a dévoilé ses ambitions pour devenir une nouvelle référence de l'automobile électrique.

Mais attention, pas question pour l'entreprise de devenir un constructeur à part entière non. Dans un premier, Huawei veut se faire sa place en développant des parties logiciels et certaines technologies (aides à la conduite, conduite autonome, système d'exploitation, etc.) pour des partenaires de l'industrie.

La Luxeed S7, la première aventure de Huawei dans l'électrique

C'est ainsi qu'est née la Luxeed S7, la première berline électrique fruit de la coentreprise menée par Huawei et le constructeur automobile chinoise Chery. Avec la Luxeed S7, les aspirations sont grandes : venir concurrencer Tesla et sa Model S sur le segment des berlines wattées premium. Début novembre 2023, nous avons eu le droit à une première présentation de la Luxeed S7.

A cette occasion, nous avons découvert que la Luxeed S7 sera déclinée en quatre versions distinctes, à savoir : Pro, Max, Max+ et Max RS. Or, en ce 28 novembre 2023, Richard Yu, le PDG de Huawei Automotive, a officiellement présenté la berline lors d'un évènement à Shanghai. Le cadre a en profité pour révéler certaines informations sur les différentes finitions, tout comme leurs prix.

Des prix très agressifs

Première surprise tout d'abord, le ticket d'entrée de la S7 en finition Pro a baissé durant ses trois semaines de 1150 dollars. De fait, elle ne négocie maintenant à 35 182 dollars. Voici la grille tarifaire de la gamme :

S7 Pro : 35 182 $

S7 Max : 40 816 $

S7 Max+ : 45 042 $

S7 Max RS : 49 267 $

Pour rappel, la Luxeed S7 repose une nouvelle plateforme 800 V développée par Huawei et baptisée Giant Whale. D'après le constructeur, cela permet à la berline de bénéficier de temps de recharge extrêmement court. En effet, elle pourrait récupérer 215 km en seulement 5 minutes, et 430 km en une quinzaine de minutes.

L'autonomie est l'un des principaux arguments de vente de la Luxeed S7. Avec sa version RS, Huawei et Chery promettent jusqu'à 855 km en une seule charge ! Les quatre finitions disposeraient respectivement de 550, 630, 705 et donc 855 km d'autonomie. Mais précisons qu'il s'agit d'estimations selon le cycle chinois CLTC, et non le cycle européen WLTP (souvent plus sévère). D'après Huawei, les premières livraisons de la S7 débuteront en Chine début 2024. Pas de date pour les autres marchés pour l'instant.