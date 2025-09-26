Mercedes arrête son SUV électrique EQB, voici ce que prépare la marque pour les familles

Le Mercedes EQB a disparu du configurateur en ligne de la marque. Ce SUV familial ne sera plus produit qu’à partir des commandes déjà enregistrées. Un nouveau modèle basé sur une plateforme inédite arrivera dès 2026.

Le marché automobile connaît une phase délicate. Les ventes de voitures électriques progressent moins vite que prévu, et les constructeurs allemands peinent à rivaliser avec certains concurrents asiatiques. Malgré une gamme complète, Mercedes n’échappe pas à cette tendance. Ses modèles haut de gamme EQE et EQS sont restés dans l’ombre des versions thermiques, même si les modèles d’entrée de gamme ont trouvé davantage de succès.

C’est le cas du Mercedes EQB, commercialisé depuis 2021 et apprécié des familles grâce à son habitacle spacieux et sa configuration possible à sept places. Ce SUV mesurant 4,68 mètres a séduit plus de 21 000 acheteurs rien qu’en Allemagne entre 2021 et 2024. Proposé en France à partir de 46 950 euros, il figurait parmi les rares modèles électriques 7 places éligibles au bonus écologique. Sa puissance de recharge limitée à 100 kW a cependant constitué une faiblesse face à la concurrence, comme le Hyundai Ioniq 5 qui offre plus du double. Il se distinguait aussi par son format compact, rare pour un véhicule offrant jusqu’à sept places. Cela lui a permis de séduire des familles à la recherche d’un moyen de transport polyvalent sans basculer vers des modèles imposants comme le Kia EV9.

Un GLB électrique sur plateforme MMA remplacera l’EQB en 2026

Mercedes a discrètement retiré l’EQB de son configurateur. L’usine hongroise de Kecskemét n’assemble désormais que les exemplaires déjà commandés, en attendant le passage au nouveau modèle. D'après le média allemand Jesmb, le futur remplaçant sera baptisé « Mercedes GLB avec technologie EQ » et reposera sur la plateforme MMA déjà utilisée par la CLA. Cette architecture 800 volts doit permettre de doubler la tension et d’apporter des progrès majeurs en matière d’autonomie et de recharge.

L’autonomie devrait dépasser 600 kilomètres selon le cycle WLTP, et la recharge rapide atteindra jusqu’à 325 kW, permettant de passer de 10 à 80 % en une vingtaine de minutes. Le SUV sera disponible en propulsion et en transmission intégrale, avec des puissances comprises entre 172 et 265 kW, soit environ 233 à 360 chevaux. Les premières présentations officielles sont attendues début 2026, avant un lancement commercial dans les mois suivants. Le Mercedes EQA restera au catalogue en attendant son propre successeur.