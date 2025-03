Le nouveau Tesla Model Y a droit à un facelift qui s'accompagne de nouveautés moins visibles. Nous avons pu le découvrir et faire le point sur les différences avec son prédécesseur.

Après la Model 3, Tesla met enfin à jour son best-seller, le Model Y. À la différence que le restylage va beaucoup plus loin sur le SUV électrique le plus vendu au monde que sur la berline. Ainsi, la face avant du Tesla Model Y adopte une nouvelle signature lumineuse qui n'est pas sans rappeler le Cybertruck du constructeur avec sa barre LED transversale qui fait le lien entre les deux projecteurs eux aussi réduits à leur plus simple expression.

Et comme pour encore souligner le lien de parenté avec l'imposant pick-up, les lignes sont désormais plus tendues comme en atteste la découpe du capot. Au passage, on notera que le logo à l'avant disparait.

Le bouclier a lui aussi été revu pour définitivement s'éloigner du précédent Model Y et améliorer l'aérodynamique de la voiture que le constructeur promet comme plus efficiente encore.

De profil, le nouveau Model Y ne change pas, et seules de nouvelles jantes Crossflow de 19 pouces, accompagnées d'enjoliveurs inédits, font leur apparition. Plus petits et moins épais, il faudra être particulièrement précautionneux pour les retirer.

À l'arrière, le SUV électrique change complètement en adoptant là aussi un bandeau lumineux sur toute la largeur du hayon. Si le Model Y de précédente génération qui apparait sur la photo ci-dessous semble lui aussi équipé, il s'agit en fait d'un accessoire tiers.

Plus moderne dans son dessin, le hayon est en apparence plus massif, notamment en déportant le support de plaque au niveau du diffuseur. Un diffuseur qui est lui aussi plus grand que celui de la précédente version du Model Y.

Dans l'habitacle du Tesla Model Y 2025, une qualité en hausse

En montant à bord du Tesla Model Y 2025, on remarque d'emblée les nouveaux sièges avant qui ont été entièrement retravaillés. Désormais perforés, ils bénéficient d'un système de ventilation qui sera bien pratique en été. Ils restent bien sûr chauffants et réglables électriquement. Point fort du SUV par rapport à la berline, l'accès à bord est toujours aussi aisé.

La présentation de ce nouveau Tesla Model Y est encore plus soignée qu'auparavant. Un éclairage d'ambiance est proposé de série, qui parcourt toute la partie supérieure du tableau de bord et qui se poursuit sur les portières. Il habille également une partie des portières arrière avec des couleurs qui peuvent être personnalisées via l'écran tactile d'infodivertissement.

Les inserts en bois disparaissent au profit d'un élégant habillage en tissu, tout comme les quelques plastiques durs qui subsistaient sur les parties basses de l'ancien Model Y et qui sont remplacés par des éléments moussés pratiquement partout. Enfin, les rangements dans les portières sont habillés d'un tissu feutrine.

Bref, la finition progresse quelle que soit la version du Tesla Model Y. Appréciable à ce niveau de prix et on en vient encore à se demander pourquoi les marques premium ne font pas de même.

Tesla a tout de même fait quelques économies (de bouts de ficelle) ici et là dans le Tesla Model Y. Par exemple en facturant le connecteur mobile pour la recharge sur une prise domestique (200 € alors qu'il était livré de série), ou encore en supprimant le système de verrouillage du rangement sous l'appui-coude au profit d'un aimant, ainsi que l'un des deux ports USB C à l'avant.

Celui restant à d'ailleurs été déplacé du rangement à l'avant de la console centrale vers celui sous l'appui-coude, ce qui n'est pas forcément le plus pratique. En revanche les deux ports USB type C restent d'actualité à l'arrière.

La console centrale a été légèrement modifiée comme c'est déjà le cas sur la dernière Tesla Model 3. Ainsi, un système de fermeture en deux parties vient maintenant recouvrir le rangement avant et les porte-gobelets.

Toujours au niveau de la console centrale du Tesla Model Y, on retrouve le support incliné qui peut accueillir deux smartphones pour la recharge sans fil. Celui de gauche renferme le système d'identification de la carte keycard de la voiture (auparavant il se trouvait entre le porte-gobelets et l'appui-coude central), qui est indispensable pour la démarrer en attendant d'associer un smartphone.

La boite à gants est également plus petite, ce qui ne facilite pas l'accès au port USB qui permet de brancher une clef USB ou un SSD pour les enregistrements du mode Sentinelle. D'ailleurs, ce port est toujours de type USB A quand les autres sont en C.

Le volant du nouveau Tesla Model Y est plus moderne et encore plus épuré. Il conserve les deux molettes caractéristiques qui donnent accès à de multiples fonctionnalités en fonction du contexte : réglage du volant et des rétroviseurs, contrôle de la musique ou des appels, ou encore activation de l'autopilot. En effet, le comodo qui permettait d'activer cette dernière fonctionnalité a disparu. On y reviendra plus loin.

Enfin, on remarque que les boutons d'ouverture des portières ont été redessinés et sont désormais plus gros, tant pour la commande de base que celle d'urgence.

Des passagers qui sont choyés à l'arrière du Tesla Model Y 2025

Au deuxième rang, les passagers du nouveau Tesla Model Y ne sont pas en reste avec là encore des sièges (chauffants eux aussi et de série s'il vous plait) qui ont été revus. L'assise est maintenant plus longue et les coussins plus profonds, afin d'offrir un meilleur confort.

Mieux, l'inclinaison des dossiers est maintenant réglable électriquement grâce à une commande sur le côté de l'assise. D'ailleurs, il est également possible de rabattre les sièges directement depuis le coffre grâce à un second bouton dédié.

En revanche, alors que l'intégralité de l'habitacle de la voiture progresse en termes de qualité perçue, on se demande pourquoi Tesla a troqué l'aumônière au dos des sièges pour un élément retenu par deux bandes élastiques.

Comme la Tesla Model 3 l'an dernier, le nouveau Tesla Model Y reçoit un écran tactile arrière de 8 pouces à l'arrière. Et comme toujours chez le constructeur, celui-ci bénéficie d'une interface très soignée et vraiment intuitive. Elle offre de nombreuses fonctionnalités comme la commande de climatisation pour les places arrière et le réglage des sièges (y compris le siège passager avant).

Les passagers assis à l'arrière du Tesla Model Y pourront aussi jouer à des jeux vidéo en connectant une manette en Bluetooth ou regarder des vidéos sur Netflix (si vous avez déjà un compte), YouTube ou Twitch. Pour ce faire, la voiture doit disposer de l'abonnement à la connexion Premium qui est facturé 9,99 € par mois. Celle-ci s'accompagne en outre la visualisation de la circulation en temps réel, de la vue satellite sur les cartes du système de navigation ou encore de l'accès au mode sentinelle à distance pour visualiser les images des caméras de la voiture. Au passage, sachez que Tesla ne propose plus Spotify Premium qui était aussi inclus dans l'offre Premium jusqu'à l'an dernier.

À propos de l'utilisation des services de streaming depuis les places arrière, les passagers ont le choix d'utiliser leurs écouteurs Bluetooth ou le système audio de la voiture. Dans ce cas, le conducteur doit autoriser l'activation des haut-parleurs depuis l'écran principal d'infodivertissement, qui affichera une notification à cet effet. Il peut aussi carrément verrouiller l'écran arrière.

De plus, l'espace à bord du nouveau Tesla Model Y est toujours généreux, tant au niveau des genoux que de la garde au toit. Pour autant, le dossier de la place centrale est ferme, la faute au porte-gobelet quand il est ouvert. Celle-ci vient donc en dépannage d'autant que l'espace est un peu juste en largeur pour trois adultes.

En revanche, le coffre de plus de 850 l reste le gros point fort du Tesla Model Y avec son hayon, surtout par rapport à la Tesla Model 3 qui doit se contenter d'une malle bien moins pratique. La tablette en quatre parties est pratique à défaut d'être raffinée, et on dispose toujours d'un espace de rangement supplémentaire sous le plancher.

Enfin, le frunk du Tesla Model Y se voit doter d'un bouchon de vidange pour le nettoyer à l'eau, ou s'il vous prenait l'envie de le remplir de glace pour y stocker des boissons fraiches cet été. Autre caractéristique typiquement américaine, on découvre qu'un bouton d'ouverture d'urgence est intégré dans le coffre. Ne sait-on jamais si un Oompa Loompa se retrouvait par mégarde coincé dedans…

Au volant du Tesla Model Y

Tesla nous a confié un Model Y 2025 dans sa version Grand Autonomie à transmission intégrale. Et premier changement majeur sur le SUV électrique, la commande boîte autrefois située sur le comodo de droite derrière le volant disparait purement et simplement.

Pour passer en mode D, il faut maintenant faire glisser le doigt vers le haut sur la partie dédiée en haut à gauche de l'écran. Ce n'est pas franchement ce qui se fait de plus pratique, mais on s'y fait assez vite.

Mais alors, comment faire si l'écran s'éteint pour une raison quelle qu'elle soit, ce qui nous est d'ailleurs déjà arrivé à bord d'une Tesla Model 3 SR+ de 2021 à l'occasion d'un reboot sur autoroute ? Le constructeur a pensé à tout en intégrant des boutons tactiles au niveau du plafonnier, tout prêt de la commande des feux de détresse au-dessus du rétroviseur intérieur.

À propos, la disparition du comodo droit pour la commande de boite a aussi pour conséquence qu'il faut maintenant utiliser la molette de droite sur le volant pour activer l'Autopilot de Tesla. D'ailleurs, pour ceux qui espéraient une mise à jour de ce mode de conduite autonome de niveau 2, il faudra encore patienter. Dommage, car le constructeur s'est fait rattraper et même dépasser dans ce domaine. Le volant n'est toujours pas capacitif et il faut donc intervenir sur la direction au bout de quelques secondes, ce qui a parfois pour conséquence de secouer les occupants. Pire encore, si on ne répond pas aux notifications du système, celui-ci va carrément punir le conducteur, qui ne pourra plus utiliser cette fonctionnalité avant un temps donné. Il fallait oser.

Doté de deux moteurs (un sur l'essieu avant et l'autre sur l'essieu arrière), le Tesla Model Y développe environ 350 ch. Relativement léger, il offre des accélérations et des reprises dignes d'une sportive. D'ailleurs, le 0 à 100 km/h ne demande que 4,8 secondes, pas mal pour un SUV électrique de près de deux tonnes et affiché à moins de 53 000 €. Et si la vitesse de pointe a été rabaissée en passant de 217 km/h à 201 km/h, cela ne changera pas vraiment grand-chose dans l'hexagone.

Par ailleurs, après avoir ajouté un son de soucoupe volante lors des manœuvres en marche, Tesla rentre une fois de plus dans le rang et intègre l‘alerte de survitesse obligatoire à bord du Model Y. On vous rassure, il est possible de la désactiver très facilement sans même passer par le menu du système d'infodivertissement, en appuyant simplement sur l'icône de la limitation de vitesse actuelle. Ce dernier propose aussi d'indiquer le passage au vert des feux tricolores pour les plus distraits.

D'autre part, Tesla a heureusement abandonné l'idée saugrenue et qui avait tant fait débat de la commande des clignotants sur le volant. Le Model Y conserve donc son comodo gauche et c'est tant mieux. Il ajoute même un rappel visuel de clignotant avec une petite LED qui est intégrée au niveau des haut-parleurs situés dans les montants A de la voiture.

Tesla indique avoir amélioré le confort de son “petit” SUV électrique tout en conservant l'agilité et la tenue de route. Pour ce faire, le nouveau Model Y dispose d'un nouveau châssis, avec notamment une structure de carrosserie plus rigide, une géométrie et une cinématique de suspension repensées, et une technologie d'amortisseurs empruntée à la Model 3 de dernière génération. De plus, la géométrie de la suspension arrière a été totalement revue afin de mieux absorber les chocs, tandis que la cinématique de la suspension globale a été optimisée. Concrètement, cela se traduit par un amortissement bien plus efficace que sur l'ancienne Model Y. Pour s'en convaincre, nous avons parcouru le même parcours accidenté au volant des deux générations du SUV électrique. Le Tesla Model Y 2025 est clairement plus confortable et même capable de passer plus rapidement sur les ralentisseurs sans pour autant secouer les occupants. Une franche réussite.

Autre amélioration encore plus impressionnante, l'insonorisation progresse énormément et impose le tesla Model Y comme l'un des meilleurs véhicules dans ce domaine. Y compris dans sa version d'entrée de gamme. La concurrence sur le segment du premium a donc du souci à se faire. Les bruits extérieurs sont parfaitement filtrés, notamment grâce au feuilletage du pare-brise acoustique, au double vitrage à l'avant et à l'arrière, ou encore à l'utilisation de nouveaux matériaux insonorisants. Pour vous donner une idée de l'efficacité du traitement acoustique, on entend à peine le Klaxon depuis l'habitacle, alors même que celui-ci est particulièrement puissant. Une vraie réussite donc.

Dommage qu'il n'en soit pas de même de Tesla Vision. Basé uniquement sur les caméras, ce système a remplacé les capteurs à ultra-sons, qui ont pourtant fait leurs preuves depuis des années dans l'industrie automobile. Si Tesla Vision fonctionne relativement bien lorsque l'Autopilot est activé, ce système est moins précis et pas aussi fiable que sur une Model 3 de génération précédente équipée de capteurs par exemple. Impossible de voir s'afficher la distance avec un objet situé à proximité de la voiture sur l'écran par exemple. Et même la caméra à l'avant n'y change pas grand-chose pour le moment en ne détectant pas toujours les obstacles.

Confortable et performant, le Tesla Model Y n'est pas vraiment la voiture la plus adaptée à un usage urbain. Outre ses dimensions conséquentes, il doit aussi concilier avec un piètre rayon de braquage. Il faut donc s'y reprendre à plusieurs fois lors de certaines manœuvres, qui ne poseraient vraiment de problème à bord d'un SUV concurrent même plus grand.

D'autre part, l'écran permet toujours de modifier la dynamique de conduite en réglant la puissance des moteurs sur deux niveaux (Confort ou Normal) et la direction sur trois niveaux (Souple, Standard ou Dure). Une nouveauté fait son apparition avec l'ajustement de la décélération avec le mode Standard pour la conduite à une pédale (la voiture freine jusqu'à l'arrêt en relâchant la pédale d'accélérateur), ou le mode Réduit pour limiter la puissance du freinage avec un arrêt complet sur une distance plus longue.

De plus, le Model Y a toujours fait partie des SUV électriques les plus efficients du marché. Cette nouvelle version n'est pas en reste comme en attestent nos relevés durant notre court essai. Ainsi, l'ordinateur de bord affichait une consommation moyenne de 14,8 kWh/ 100 km en ville et d'un peu moins de 21 kWh/100 km à 130 km/h sur autoroute. De quoi parcourir plus de 300 km sur une seule charge sur les longs trajets, et pratiquement 500 km en agglomération.

Gardez à l'esprit que la taille des jantes peut faire varier l'autonomie : ainsi, sur notre modèle Grande Autonomie, Tesla annonce 586 km WLTP avec une monte de 19 pouces et 568 km en 20 pouces. De la même façon, la température extérieure aura un impact, tant en termes d'autonomie que de recharge, la voiture électrique n'aimant pas l'hiver.

À propos de la recharge, Tesla propose enfin de saisir un chargeur rapide tiers dans son planificateur et de lancer le préconditionnement de la batterie. Ceci étant, le réseau de Superchargeurs de la marque conserve plusieurs avantages avec son maillage partout en Europe et des tarifs très compétitifs. Comptez environ 34 centimes du kWh, et même 21 centimes aux heures creuses.

En revanche, si la puissance de recharge en pic est de 250 kW sur une borne en courant continu capable de délivrer cette puissance, Tesla fait encore et toujours l'impasse sur la technologie 800 V. Dommage tant celle-ci a prouvé son efficacité en offrant une puissance de recharge élevée, mais encore et surtout une courbe très stable pour des temps de pause réduits. De la même façon, le chargeur embarqué reste limité à 11 kW, tandis que le V2L (pour brancher de petits appareils électriques sur la prise de recharge avec un adaptateur) et le V2G (pour alimenter une maison) restent aux abonnés absents.

Quel prix pour le Tesla Model Y 2025 ?

Après une version de lancement Launch Edition qui avait vu son tarif s'envoler à plus de 60 000 €, le Tesla Model Y 2025 a remis les choses à leur place pour rester imbattable sur son segment. En effet, malgré toutes les améliorations, les prix n'ont pas augmenté. Ainsi, le modèle d'entrée de gamme qui est représentée par le Model Y propulsion, est affiché à partir de 44 990 €. Comptez 46 990 € pour la version Grande Autonomie en propulsion. Ces deux versions du tesla Model Y sont éligibles au bonus écologique, le SUV électrique étant assemblé à la Gigafactory Tesla en Allemagne.

Enfin, notre modèle d'essai Grande Autonomie Dual Motor à transmission intégrale est proposé à partir de 52 990 €. Précisons que ces prix s'entendent avec tous les équipements et toutes les nouveautés évoquées ci-dessus. De plus, on remarque l'absence notable de la version Performance. Comme pour la dernière Tesla Model 3, il faudra encore patienter un peu.

Bon point, seules quelques options sont proposées sur le configurateur. Outre le blanc qui est proposé de série, il est possible d'opter pour une peinture noire ou gris Stealth (un nouveau coloris) pour 1 300 €, voire gris Quicksilver ou rouge Ultra (une nouveauté pour ce modèle également) moyennant 2 600 €. En outre, de très élégantes jantes Helix 2.0 de 20 pouces peuvent venir équiper les deux versions Grande Autonomie pour une rallonge de 2 100 €. Viennent enfin l'intérieur blanc plutôt que noir sur tous les modèles (1 190 €) et le crochet d'attelage pour tracter jusqu'à 1 600 kg (1 350 €).