Xiaomi officialise son SUV électrique YU7, un modèle tourné vers la technologie et les performances

Xiaomi a présenté officiellement son tout premier SUV électrique, le YU7. Ce modèle marque une nouvelle étape dans la stratégie automobile du groupe. Pensé comme un véhicule distinct de la SU7, il mise sur le confort, l’aérodynamisme et l’équipement technologique.

Après la berline SU7, Xiaomi dévoile le YU7, un SUV 100 % électrique entièrement repensé. Il ne s’agit pas d’un simple dérivé surélevé, mais d’un nouveau modèle conçu avec ses propres codes. Le nom “YU7” vient du mot chinois signifiant “chevaucher le vent”, une image qui reflète le positionnement dynamique et moderne du véhicule. La marque insiste sur une approche combinant performance, espace et technologie, dans un format destiné aux conducteurs à la recherche d’un SUV électrique de grande taille.

Côté design, le YU7 conserve des éléments visuels de la gamme SU7, tout en affirmant sa propre identité. Il adopte des lignes plus marquées, un capot monobloc en aluminium de plus de 3 m² et une signature lumineuse inédite avec des optiques avant creusées et un éclairage grand angle. L’aérodynamisme est soigné grâce à dix conduits de ventilation et des volets actifs à l’avant. Xiaomi annonce un coefficient de traînée de 0,245, ce qui améliore l’autonomie globale du véhicule. Les poignées de porte restent totalement invisibles en temps normal et se déploient automatiquement à l’approche du conducteur grâce à la clé. Ce mécanisme, à la fois discret et intelligent, améliore l’aérodynamisme tout en renforçant l’aspect high-tech de ce dernier.

Le Xiaomi YU7 se décline en trois couleurs et possède un habitacle centré sur le confort

Le Xiaomi YU7 est proposé en trois teintes inspirées de la nature, avec des finitions métalliques complexes. Ces coloris ont été pensés pour mettre en valeur les volumes du véhicule et varier selon la lumière :

Émeraude verte : une teinte profonde à reflets changeants , inspirée des pierres précieuses.

: une teinte profonde à , inspirée des pierres précieuses. Argent titane : un gris brillant avec paillettes épaisses pour créer un jeu d’ombre et de lumière.

: un gris brillant avec paillettes épaisses pour et de lumière. Orange lave : une peinture issue de la SU7, avec double couche pour plus de contraste selon l’éclairage.

À l’intérieur, le YU7 de Xiaomi propose une approche sobre mais soignée. L’écran panoramique HyperVision, logé à la base du pare-brise, projette les données de conduite dans le champ de vision. Cette surface d’affichage atteint 1,1 mètre de largeur. Le SUV intègre également un écran central et des commandes à distance pour les passagers. L’espace a été optimisé pour offrir un bon volume à l’avant comme à l’arrière, avec des sièges massants et inclinables. Trois ambiances sont proposées : gris clair, orange corail et bleu foncé. Le coffre atteint jusqu’à 1 970 litres une fois les sièges rabattus.

Le Xiaomi YU7 atteint 835 km d’autonomie et propose trois configurations moteur

Le Xiaomi YU7 est disponible en trois variantes, chacune avec une motorisation et une batterie différente. L’autonomie peut atteindre jusqu’à 835 km selon le cycle CLTC. Voici les trois configurations annoncées :

YU7 Standard : propulsion, batterie de 96,3 kWh , autonomie de 835 km.

: propulsion, batterie de , autonomie de 835 km. YU7 Pro : transmission intégrale, batterie de 96,3 kWh , autonomie de 760 km .

: transmission intégrale, batterie de , autonomie de . YU7 Max : transmission intégrale, batterie de 101,7 kWh, autonomie de 770 km.

L’accélération est annoncée à 3,23 secondes pour le 0 à 100 km/h sur les versions à transmission intégrale. La vitesse maximale atteint 253 km/h. Xiaomi intègre également une plateforme électrique 800V pour une recharge très rapide : 10 à 80 % en 12 minutes, ou jusqu’à 620 km d’autonomie récupérés en 15 minutes.

Le châssis repose sur une structure acier-aluminium avec zones de déformation à l’avant et renforts sous le plancher. Xiaomi évoque une rigidité de caisse élevée et une protection renforcée autour du pack batterie. Le système de conduite assistée repose sur une combinaison de capteurs LiDAR, radars 4D, caméras et une puce NVIDIA dédiée. L’infrastructure électronique a aussi été repensée avec un module centralisé et un processeur Snapdragon pour la gestion de l’interface. À ce jour, Xiaomi n’a pas communiqué les prix du YU7. La commercialisation est prévue pour le mois de juillet en Chine, sans précision sur un éventuel lancement international.