Ces écouteurs transparents de Sony misent sur un détail que les autres ont oublié

Les écouteurs modernes rivalisent de discrétion et misent tous sur la même recette. Sony décide de sortir du rang avec un modèle au design translucide surprenant. Ce parti pris cache une intention bien précise, pensée pour un usage très particulier.

Le marché des écouteurs tourne aujourd'hui presque entièrement autour du sans-fil. Chaque fabricant promet un meilleur filtrage du bruit, une autonomie plus longue ou un boîtier plus compact. Le confort et la discrétion guident désormais la plupart des lancements. La marque japonaise occupe une place de choix sur ce terrain avec ses modèles haut de gamme. Lors de notre test des Sony WF-1000XM6, la réduction de bruit active nous avait impressionnés. Mais tous les usages professionnels ne se contentent pas d'une simple oreillette sans fil, notamment dans le monde de la musique.

Sur scène, un musicien réclame un son fidèle et une tenue irréprochable. Sony répond présent avec les IER-M500, des écouteurs filaires au boîtier transparent. Le fabricant japonais les destine aux répétitions et aux concerts, loin des usages du grand public. La firme prépare aussi The ColleXion, un casque ultra premium au tarif salé, preuve qu'elle multiplie les projets audio en ce moment.

Les Sony IER-M500 renouent avec le câble pour ne jamais lâcher les oreilles sur scène

Les IER-M500 misent tout sur un retour au filaire. Selon le communiqué de Sony, le câble se glisse derrière l'oreille pour garantir un maintien parfait, même si l'on tire dessus par accident. Ce cordon reste détachable et remplaçable, un vrai plus pour du matériel malmené en tournée. Le fabricant annonce des transducteurs dynamiques de 5 mm et une isolation passive poussée pour couper le vacarme ambiant. Les écouteurs arrivent en blanc, en noir, ou avec une oreillette bleue à gauche et rouge à droite.

Ce choix du câble surprend à une époque où tout devient sans fil. Sur scène, il évite pourtant toute coupure et supprime la latence, deux défauts rédhibitoires pour un artiste. Le boîtier translucide intègre 35 % de plastique recyclé, un clin d'œil aux préoccupations actuelles. Sony affiche un prix de 119 dollars, soit environ 110 euros, avec une livraison prévue à partir du 21 août. Reste à voir si ce pari du filaire séduira au-delà du seul cercle des professionnels de la musique.