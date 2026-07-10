Ces écouteurs transparents de Sony misent sur un détail que les autres ont oublié

Les écouteurs modernes rivalisent de discrétion et misent tous sur la même recette. Sony décide de sortir du rang avec un modèle au design translucide surprenant. Ce parti pris cache une intention bien précise, pensée pour un usage très particulier.

ecouteurs sony ier m500

Le marché des écouteurs tourne aujourd'hui presque entièrement autour du sans-fil. Chaque fabricant promet un meilleur filtrage du bruit, une autonomie plus longue ou un boîtier plus compact. Le confort et la discrétion guident désormais la plupart des lancements. La marque japonaise occupe une place de choix sur ce terrain avec ses modèles haut de gamme. Lors de notre test des Sony WF-1000XM6, la réduction de bruit active nous avait impressionnés. Mais tous les usages professionnels ne se contentent pas d'une simple oreillette sans fil, notamment dans le monde de la musique.

Sur scène, un musicien réclame un son fidèle et une tenue irréprochable. Sony répond présent avec les IER-M500, des écouteurs filaires au boîtier transparent. Le fabricant japonais les destine aux répétitions et aux concerts, loin des usages du grand public. La firme prépare aussi The ColleXion, un casque ultra premium au tarif salé, preuve qu'elle multiplie les projets audio en ce moment.sony ier m500

Les Sony IER-M500 renouent avec le câble pour ne jamais lâcher les oreilles sur scène

Les IER-M500 misent tout sur un retour au filaire. Selon le communiqué de Sony, le câble se glisse derrière l'oreille pour garantir un maintien parfait, même si l'on tire dessus par accident. Ce cordon reste détachable et remplaçable, un vrai plus pour du matériel malmené en tournée. Le fabricant annonce des transducteurs dynamiques de 5 mm et une isolation passive poussée pour couper le vacarme ambiant. Les écouteurs arrivent en blanc, en noir, ou avec une oreillette bleue à gauche et rouge à droite.

Ce choix du câble surprend à une époque où tout devient sans fil. Sur scène, il évite pourtant toute coupure et supprime la latence, deux défauts rédhibitoires pour un artiste. Le boîtier translucide intègre 35 % de plastique recyclé, un clin d'œil aux préoccupations actuelles. Sony affiche un prix de 119 dollars, soit environ 110 euros, avec une livraison prévue à partir du 21 août. Reste à voir si ce pari du filaire séduira au-delà du seul cercle des professionnels de la musique.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Minecraft tourne sur Game Boy Color, et en 3D s’il vous plaît

Vous avez encore un Game Boy Color qui patiente depuis des années au fond d’un tiroir ? C’est l’occasion de le dépoussiérer pour lancer une partie de Minecraft grâce à…

Avenger’s Doomsday : voici à quoi ressemblera le trône du plus grand vilain de Marvel

Des images du fameux trône du Doctor circulent actuellement sur les réseaux sociaux et le moins que l’on puisse dire, c’est que celui-ci est à la hauteur du personnage. Peut-être…

Samsung s’apprêterait à abandonner l’un de ses smartphones pliables les plus emblématiques

Le format à clapet a fait renaître le téléphone pliable et Samsung en reste le champion incontesté. Pourtant, une rumeur venue de Chine sème le doute sur son avenir. Le…

Google Search bat des records pendant la Coupe du Monde, l’IA a encore des progrès à faire

Google annonce que l’activité sur son moteur de recherche a atteint un pic historique pendant la Coupe du Monde. Le web reste plus pertinent que l’IA pour les événements qui…

Il faut que Xiaomi rende ce smartphone extravagant disponible en France

Le Xiaomi 17 Pro nous faisait déjà de l’œil, le Xiaomi 18 Pro s’annonce encore plus séduisant. On ne peut qu’espérer le voir disponible en France. Les leakers originaires de…

Le Galaxy Z Fold 8 et l’iPhone Ultra peuvent trembler, Oppo prépare un nouveau smartphone pliable très ambitieux

La tendance des smartphones pliables au ratio d’écran plus large est en route. Le Galaxy Z Fold 8 va ouvrir la voie, avant l’iPhone Ultra et un nouvel appareil Oppo…

La Fnac et Darty baissent encore les prix pour les soldes d’été : voici les meilleures offres à saisir

Les soldes d’été continuent chez Fnac et Darty, et plusieurs produits tech connus passent à des tarifs bien plus intéressants. On retrouve un peu de tout dans notre sélection :…

Test Apple Watch Series 11 : notre verdict après 8 mois de cohabitation fusionnelle

Avec la Watch Series 11, Apple n’apporte que très peu de nouveautés. Le but : consolider les acquis et éviter de brusques changements tarifaires. Techniquement quasi identique à la Watch…

La publicité arrive sur ChatGPT en France

OpenAI se prépare au lancement de la publicité sur ChatGPT en France. Voici à quoi il faut s’attendre. ChatGPT a commencé à diffuser de la publicité à certains utilisateurs dans…

Vous n’utilisez pas YouTube à son plein potentiel, voici 7 astuces gratuites sur smartphone pour rendre l’appli indispensable

YouTube est aujourd’hui la plateforme de streaming de référence pour environ la Terre entière. Pourtant, celle-ci garde encore de nombreux secrets au plus grand nombre, des fonctionnalités extrêmement pratiques qui…