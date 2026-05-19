Sony lance le 1000X The Collexion, son casque sans fil le plus haut de gamme

À l'occasion du dixième anniversaire de sa famille de casques audio 1000X, Sony marque le coup en lançant son modèle le plus haut de gamme à ce jour, le 1000X The Collexion.

Sony a officialisé son nouveau casque sans fil. Baptisé 1000X The Collexion, il a été conçu pour célébrer les 10 ans de la famille des produits 1000X de la marque, qui se sont rapidement imposés comme des références sur le marché audio grand public. Pour ce modèle, le fabricant a vu les choses en grand, proposant la conception la plus haut de gamme pour un casque Sony de ce type. Le plastique a été remplacé par des matériaux plus nobles, offrant à la fois une esthétique plus luxueuse et une meilleure durabilité.

Le Sony 1000X The Collexion dispose d'un arceau en métal avec une texture sablée mate et des finitions brillantes polies à la main. “Chaque pièce est travaillée individuellement par des artisans qualifiés”, explique le constructeur. Il met aussi en avant l'usage d'un simili cuir ultra-souple, au “toucher incomparable”, fruit de deux années de recherche.

Sony 1000X The Collexion : un casque alliant design premium et confort

Les boutons métalliques intégrés et les ouvertures pour le microphone “préservent un design épuré et homogène” pour se fondre dans les oreillettes du casque. Ces dernières bénéficient de proportions généreuses. Couplées à l'arceau élargi pour une meilleure répartition de la pression, nous avons affaire à un casque promettant un confort de haute volée, même pour les sessions d'écoute prolongées. Le confort est d'ailleurs un point fort des casques de Sony depuis plusieurs générations déjà.

Le 1000X The Collexion est livré avec un étui de transport en forme de sac, doté d’une fermeture magnétique pour faciliter l’ouverture et le transport. Sony fait savoir que des marquages L/R clairs, des boutons tactiles et des guides QR accessibles rendent le casque facile à utiliser. Il a été conçu selon des principes de design inclusif, notamment pour les personnes malvoyantes ou à mobilité réduite au niveau des mains.

Comme le Sony WH-1000XM6, ce casque est équipé de 12 microphones et de l'Adaptive NC Optimizer pour une réduction de bruit efficace qui s'adapte à l'environnement. La firme nippone communique une autonomie pouvant atteindre jusqu'à 24 heures avec Bluetooth et ANC activés et jusqu'à 32 heures avec Bluetooth mais sans ANC.

La qualité audio est bien au rendez-vous

Si on pouvait s'attendre à ce que le 1000X The Collexion reprenne les caractéristiques audio du très bon WH-1000XM6, il n'en est rien. La marque présente l'appareil comme une “nouvelle référence en matière de qualité sonore” qui “redéfinit la signature acoustique de Sony”. Il embarque un haut-parleur sur mesure avec un bord souple et un dôme haute rigidité, fabriqué à partir d’un matériau composite de carbone unidirectionnel. On nous promet “une séparation cristalline des voix et des instruments”.

Le casque intègre un réglage sonore affiné en collaboration avec des ingénieurs de mastering primés aux Grammy Awards. “Leur expertise garantit des voix fluides, des instruments équilibrés et une dynamique nuancée qui transmettent fidèlement l'émotion et l'intention des artistes”, fait savoir Sony. On se méfie toujours un peu des préréglages sur ce type de produit, mais Sony a semble-t-il bien fait les choses ici, ce qui devra tout de même être confirmé par des tests.

Le 1000X The Collexion est aussi le premier casque à intégrer le DSEE Ultimate. Cette technologie a recours à l'IA pour améliorer en temps réel la qualité des fichiers musicaux numériques compressés. Cette fonction restaure les détails perdus et la gamme dynamique pour une expérience d'écoute plus riche, même quand la source est défaillante.

Sony met par ailleurs en avant l'extension de la fonctionnalité 360 Reality Audio Upmix à trois modes (Musique, Cinéma, Jeux vidéo). Ceux-ci “transforment la musique stéréo, les films et les jeux vidéo en expériences audio spatiales riches et offrent des paysages sonores saisissants et réalistes, donnant l'impression d'être véritablement sur place”. On y accède par un tapotement sur la surface tactile du casque ou en passant par l’application Sound Connect.

Prix et disponibilité

Le Sony 1000X The Collexion est disponible dans les coloris Platine et Noir au prix de vente conseillé de 630 €. Il est donc 180 € plus cher que le Sony WH-1000XM6, sorti l'année dernière. Une différence tarifaire qui s'explique notamment par le design bien plus haut de gamme de ce nouveau modèle.

L'entreprise en profite pour annoncer un coloris Grès pour le WH-1000XM6, qui s'ajoute aux 4 options déjà existantes : Rose poudré, Argent platine, Bleu nuit et Noir.