Honor 400 5G : plus de 120 € de réduction sur le smartphone avec capteur 200 MP, vite !

Vous cherchez un bon smartphone à moins de 300 euros ? Vous êtes au bon endroit ! Le Honor 400 est actuellement disponible en promotion sur AliExpress pour seulement 275,92 euros au lieu de 399,90 € sur le site officiel de la marque. C’est un excellent prix pour un smartphone performant avec 512 Go de stockage et un capteur photo principal de 200 MP.

Honor 400

Il existe de nombreux smartphones à moins de 300 euros. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que dans cette catégorie de prix, on trouve à boire et à manger. Il faut donc être particulièrement vigilant pour faire le bon choix.

L’une des meilleures options du moment est sans nul doute le Honor 400. Il offre des caractéristiques très intéressantes et même étonnantes pour cette gamme de prix.

Et pour cause, le Honor 400 est en vente sur le site officiel de la marque à 399,90 €. Mais vous pouvez l’avoir nettement moins cher sur AliExpress. En effet, il est affiché à 305,92 euros. Et en ajoutant le code promo PHDFRS30, il passe comme nettement sous la barre des 300 euros puisque vous pourrez vous l’offrir pour seulement 275,92 euros. En plus, la livraison est gratuite et rapide. Que demander de plus ?

Honor 400 : petit prix et performances haut de gamme

Sous le capot du Honor 400, on trouve une puce performante de Qualcomm, en l’occurrence la Snapdragon 7 Gen 3. Elle est associée à 8 Go de mémoire vive et un espace de stockage conséquent de 512 Go. L’écran est une dalle AMOLED de 6,55 pouces avec une définition de 2736 x 1264 pixels, une excellente luminosité de 5000 nits et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

La partie photo et vidéo n’a pas été oubliée puisque l’on retrouve une impressionnante caméra Ultra HD de 200 MP mais aussi un capteur ultra grand-angle et macro de 12 MP. Et pour les selfies, vous avez sur la face avant un capteur de 50 MP. Associés à l’IA, ces capteurs vous permettent de faire des clichés impressionnants. Finissons sur un dernier bon point : l’autonomie qui est excellente grâce à sa batterie de 5300 mAh. Pour tout savoir sur ce modèle, vous pouvez consulter notre test complet du Honor 400.


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