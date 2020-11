Harmony OS : voici la liste des 42 smartphones compatibles avec l’OS de Huawei, adieu Android !

Harmony OS, le prochain système maison de Huawei doit arriver en bêta ouvert dès avril 2021. Après la mise en ligne du calendrier de déploiement, nos confrères du site Huawei Central ont pu mettre la main sur la liste des smartphones éligibles à la migration vers Harmony OS.

Huawei a récemment le lancement d'une bêta pour Harmony OS 2.0 sur smartphone dès le 18 décembre 2020. Cette phase de bêta sera uniquement réservé aux développeurs, tandis qu'une bêta ouverte est quant à elle prévue en avril 2021. Le constructeur a d'ores et déjà annoncé qu'un premier smartphone sous HarmonyOS serait lancé d'ici fin 2020, début 2021.

Il y a quelques semaines, l'entreprise chinoise a publié sur Weibo le premier calendrier de déploiement d'Harmony OS 2.0. Sans surprise, les smartphones les plus récents, comme les Mate 40 et Mate 40 Pro, seront les premiers à migrer sous le nouvel OS l'année prochaine. Selon la feuille de route officielle du constructeur, Harmony OS 2.0 sera compatible en 2021 avec les appareils équipées de 4 Go de RAM maximum. D'ici la fin d'année 2021, cette limitation liée à la quantité de mémoire vive dépassera les 4 Go, l'OS pouvant alors équiper des smartphones de milieu et haut de gamme.

42 smartphones éligibles pour migrer sur Harmony OS 2.0

Or, nos confrères du site Huawei Central nous communique ce vendredi 13 novembre une information essentielle : la liste des smartphones éligibles pour une migration vers Harmony OS 2.0 en 2021-2022. Cette liste se compose à la fois d'appareils Huawei et Honor et on se doute que le constructeur compte privilégier les smartphones les plus récents et dénués des Google Mobile Service.

Voici la liste des 42 smartphones Huawei et Honor éligibles pour une migration vers Harmony OS 2.0. Notez qu'elle comprend également quelques montres connectées, parmi les Huawei Watch GT 2 Pro, GT 2e et GT2, et certaines tablettes, comme la MatePad Pro et la MatePad Pro 5G.