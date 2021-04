HarmonyOS : le Huawei P30 Pro serait l’un des premiers à recevoir la mise à jour

Le P30 Pro ferait partie des smartphones prioritaires pour la mise à jour HarmonyOS. Une capture issue de l'application HiSuite montre que Huawei est bel et bien en train de tester le nouveau système d'exploitation sur ce modèle.

Huawei a promis de déployer rapidement HarmonyOS sur un maximum de smartphones. Mais pour l'instant, le constructeur ne propose qu'une bêta développeurs du nouveau système d'exploitation sur une poignée de modèles, notamment les P40, Mate 30 et MatePad Pro. Tester le nouveau système n'est pas encore simple, notamment parce qu'il faut rejoindre le programme de bêta et donc attendre que la demande soit approuvée. Or il semble que les choses avancent en réalité très rapidement en coulisses. Des captures reprises sur le compte Weibo de Changan Digital King, un tipster qui a déjà un certains nombre de faits d'armes à son actif, montrent que des tests sont en cours avec le P30 Pro.

Changan Digital King reprend des captures d'écran de l'application HiSuite, qui sert normalement à gérer l'expérience Huawei et les applications de la firme. C'est dans HiSuite que l'on peut consulter, notamment, le numéro de version de EMUI. Or, cette capture montre un modèle au numéro de série VOG-AL00 avec pour système d'exploitation HarmonyOS 2.0.0, ce qui est une petite surprise vu que le P30 Pro n'était pas présenté comme un modèle qui recevrait HarmonyOS en priorité. Une autre capture montre également le test de HarmonyOS 2.0.0 sur le P40 – pas de surprise néanmoins ici puisque le P40 est annoncé depuis plusieurs semaines parmi les premiers modèles à bénéficier de la mise à jour.

Lire également : Test du Huawei P30 Pro – le surdoué en photographie

Le Huawei P30 Pro ferait partie des premiers smartphones à recevoir HarmonyOS

L'arrivée de HarmonyOS sur les P30 est une excellente nouvelle, d'autant que ces smartphones arrivent à la fin de leur prise en charge pour les mises à jour majeures – ils sont actuellement sous Android + EMUI 11. Il n'est néanmoins à ce stade pas certain que HarmonyOS soit proposé sur les P30 à l'international – il se pourrait que seuls les P30 et P30 Pro vendus en Chine n'en bénéficient. Reste que cela cadre parfaitement avec les ambitions de déploiement de Huawei : la firme compte déployer le nouvel OS sur 300 millions d'appareils d'ici fin 2021 et a même annoncé que d'autres constructeurs de smartphones pourront également utiliser le système.

On s'attend à ce que Huawei pousse le déploiement jusqu'à des appareils dotés de puces relativement anciennes comme le Kirin 810 voire même le Kirin 710. A l'origine conçu pour les objets connectés, le projet HarmonyOS a changé de dimension à cause de la guerre commerciale et des sanctions décrétées par les Etats-Unis contre Huawei. La firme s'est retrouvée du jour au lendemain sans licence Android, autrement dit sans le droit de préinstaller les indispensables applications officielles de Google. Huawei a ainsi dû développer des alternatives comme App Gallery ou Petal Maps dans l'urgence. HarmonyOS est dans les grandes lignes un fork du projet Android.

Ce qui a des avantages sur une solution totalement différente. Les applications Android restent ainsi compatibles avec HarmonyOS ce qui simplifie la tâche des développeurs. La première bêta développeurs de HarmonyOS 2.0 est disponible depuis le 16 décembre 2020 et le constructeur est déjà en train de tester HarmonyOS 3.0 en bêta fermée.