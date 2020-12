EMUI 11 : Huawei lance le déploiement de la mise à jour sur les P30 et P30 Pro

EMUI 11 débarque sur les Huawei P30 et P30 Pro. Après plusieurs semaines de beta testing, le constructeur chinois lance le déploiement de la mise à jour en version finale et stable sur les deux smartphones phares de 2019. On vous explique comment installer le firmware dès qu’il sera disponible en Europe.

Fidèle à son calendrier de déploiement, Huawei vient de signer le coup d’envoi de la mise à jour EMUI 11 en version finale. Il y a quelques semaines, le groupe chinois a en effet déployé EMUI 11 sur les Huawei P40, P40 Pro et le Mate 30 Pro. Sans surprise, Huawei poursuit sur sa lancée avec deux smartphones haut de gamme lancés en 2019, les P30 et P30 Pro.

D’après nos confrères de Huawei Central, la firme chinoise vient de lancer le déploiement de la version stable auprès des utilisateurs inscrits au programme beta en Chine. Huawei avait ouvert le programme beta d’EMUI 11 aux P30/P30 Pro dans le courant du mois d’octobre dernier. Plusieurs usagers avec un smartphone sous EMUI 10.1 ont également pu installer la mise à jour vers EMUI 11.

Comment installer la mise à jour EMUI 11 sur le Huawei P30/ P30 Pro ?

Au vu des habitudes de Huawei en matière de déploiement, on peut s’attendre à ce que le firmware soit proposé dans les semaines voire les jours à venir en Europe, et notamment en France. Huawei a donc pris un peu d’avance sur les dates de son calendrier. Pour surveiller si la mise à jour est déjà disponible sur votre P30/P30 Pro, on vous invite à suivre la manoeuvre ci-dessous :

Allez dans les Paramètres de votre P30 ou de votre P30 Pro

de votre P30 ou de votre P30 Pro Rendez-vous dans la section Système

Appuyez ensuite sur Mise à jour logicielle

Enfin, cliquez sur Rechercher les mises à jour

Appuyez sur Télécharger et installer

Avant de lancer la mise à jour, on vous conseille de brancher votre smartphone à une prise secteur et de réaliser une sauvegarde de vos données par sécurité. Parmi les nouveautés phares d’EMUI 11, on trouve une interface basée sur Android 10, un écran Always On Display customisable, des animations plus fluides et un nouveau mode multi-fenêtres. Enfin, le firmware comporte plusieurs indices montrant que Huawei s’apprête à remplacer Android par Harmony OS, son OS mobile maison. Par exemple, la mise à jour fait disparaître le logo vert Android et efface plusieurs mentions à l’OS mobile de Google.

Source : Huawei Central