Huawei Mate 40 Pro : la firme s’apprête à lancer une variante 4G sous HarmonyOS 2.0

Une variante 4G du Huawei Mate 40 Pro arrive directement sous HarmonyOS selon des documents de certification chinois. Le modèle sera de facto le premier smartphone à être vendu directement sous HarmonyOS 2.0 – après le lancement de la tabelette MatePad Pro 2 directement sous ce système. Le smartphone devrait partager une fiche technique pratiquement identique à la version 5G.

Huawei a promis l'arrivée d'une version stable de HarmonyOS 2.0 son nouveau système d'exploitation maison d'ici la fin du mois d'avril. La firme s'est fixé l'objectif très ambitieux d'installer le nouvel OS sur 300 millions d'appareils d'ici la fin de l'année 2021, dont 200 millions de smartphones. Or, pour l'heure, il n'est possible que de tester HarmonyOS 2.0 voire la version 3.0 que sur une poignée de smartphones compatibles en bêta fermée.

Il semble néanmoins que le constructeur est sur le point d'annoncer le lancement officiel du système d'exploitation. Et, au passage, on sait qu'une nouvelle variante 4G du Huawei Mate 40 Pro fera partie de ses porte-étendards. Le leaker chinois Digital Chat Session reprend sur son compte Weibo la capture d'un nouveau listing dans la base de données de l'organisme de certification chinois TENAA. La demande déposée le 21 avril 2021 porte sur un appareil doté du numéro de série NOH-AL00.

Un Huawei Mate 40 Pro 4G sous HarmonyOS 2.0 vient de passer sa certification en Chine

Tout indique selon le leaker qu'il s'agit bien de la variante 4G du Huawei Mate 40 Pro ; ce dernier avait d'ailleurs pour numéro de série NOH-AN00. Concrètement le smartphone devrait embarquer un SoC différent du Kirin 9000 puisque ce dernier intègre un modem 5G et que ce smartphone n'est compatible qu'avec les réseaux 4G/3G/2G/GSM. L'appareil devrait embarquer une batterie 4300 mAh légèrement plus petite que celle du Mate 40 5G (4400 mAh).

Pour le reste on s'attend à exactement la même fiche technique, dont son écran 6,76″ incurvé, la reconnaissance faciale 3D, le lecteur d'empreinte sous l'écran, un double capteur photo selfie, et un quadruple système de capteurs photo 50 MP. Or, vous l'avez compris, le smartphone a une particularité inédite : le listing TENAA révèle que la variante sera directement vendue sous HarmonyOS 2.0 – ce qui en fait officiellement le premier smartphone connu à arriver sur le marché de façon imminente directement sous HarmonyOS 2.0.

Il ne s'agit en fait que d'une demi-surprise, puisqu'on remarque depuis quelques jours une intense activité autour de HarmonyOS 2.0 et les gammes Mate 40, Mate X2 et Mate 30. La bêta de HarmonyOS 2.0 est proposée depuis le 21 avril sur ces modèles, ce qui fait de ces smartphones des appareils prioritaires pour recevoir le nouveau système d'exploitation.

Source : Huawei Central