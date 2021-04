HarmonyOS a une fonction “Super Terminal” pour se connecter aux accessoires Huawei hyper vite

Une nouvelle fonctionnalité a été découverte dans la dernière bêta HarmonyOS 3.0 : Super Terminal. L'idée est de simplifier la connexion aux autres smartphones et tablettes Huawei sous HarmonyOS et aux accessoires de la marque, un peu à la manière dont les AirPods s'appairent aux iPhone.

Huawei continue de travailler sur son système d'exploitation mobile alternatif HarmonyOS. Nous en sommes à la bêta 3.0 et un utilisateur sur Weibo explique avoir découvert une fonctionnalité assez intéressante, baptisée Super Terminal. Contrairement à ce qu'on pourrait penser avec un tel nom il ne s'agit pas d'une implémentation poussée du Terminal pour vous donner un accès de bas niveau à votre smartphone, mais quelque chose de plus grand public. Huawei veut en effet simplifier autant que possible la connexion aux autres smartphones et tablettes Huawei ainsi qu'aux accessoires de son écosystème.

L'appairage simplifié existe déjà avec une poignée d'accessoires Android – mais généralement ce genre de processus ne s'applique qu'à des écouteurs True Wireless ou des casques audio. Le premier produit du marché à proposer ce type d'appairage sont les AirPods d'Apple, mais les constructeurs Android ont depuis lancé des appareils dotés de fonctionnalités similaires. Même si il faut noter que l'appairage simplifié ne fonctionne en général que si votre smartphone et l'accessoire sont de la même marque.

Or, avec Super Terminal Huawei semble vouloir aller nettement plus loin que ce que proposaient déjà ses écouteurs True Wireless Freebuds. La technologie serait en effet compatible avec les autres smartphones Huawei, les batteries externes, tablettes, enceintes, ordinateurs, cameras et à peu près tous les accessoires sous HarmonyOS. Très concrètement, il suffirait désormais d'approcher n'importe quel accessoire sous HarmonyOS d'un smartphone Huawei lui-même sous HarmonyOS pour qu'une notification s'affiche sur le smartphone pour initier l'appairage.

Lire également : Les concurrents chinois de Huawei adopteront HarmonyOS s'ils perdent leur licence Android

Une version finale de HarmonyOS devrait rapidement débarquer sur les smartphones compatibles. L'un des responsables du constructeur Yu Chengdong a récemment expliqué que Huawei commencera à les mettre à jour à compter du 14 avril 2021. Utilisez-vous un smartphone Huawei en 2021 ? Quels sont vos retours ? Partagez votre avis dans les commentaires de cet article.