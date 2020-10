Harmony OS : Huawei dévoile le calendrier de déploiement de son OS

Huawei vient de publier un premier calendrier concernant le déploiement d'HarmonyOS sur ses différents smartphones. Sans surprise, les futurs Mate 40 et Mate 40 Pro seront les premiers à migrer sous HarmonyOS 2.0.

HarmonyOS a pour vocation de remplacer Android sur les appareils de Huawei. L'OS maison doit en toute logique pallier à l'absence du système d'exploitation de Google et des différentes applications propriétaires de la firme de Mountain View, comme Google Maps, Drive, YouTube et consorts.

À terme, le constructeur chinois souhaite créer un écosystème centré autour d'HarmonyOS. Voilà pourquoi plusieurs produits de la firme de Shenzhen comme ses TV connectés, ses montres connectés, ou encore quelques voitures fonctionnent déjà sous l'OS maison. La migration des différents smartphones de l'entreprise sous HarmonyOS 2.0 constitue donc la prochaine étape de cette stratégie. La première bêta sur smartphone doit d'ailleurs débarquer en janvier 2021.

Les Mate 40 et 40 Pro seront les premiers

Or, Huawei a publié sur le réseau social Weibo ce lundi 6 octobre un premier calendrier concernant le déploiement de son nouvel OS. Sans surprise, les smartphones les plus récents du constructeur passeront en premier sous HarmonyOS 2.0. En clair, il s'agira des futurs Mate 40 et Mate 40 Pro, dont le lancement est attendu en Chine pour la mi-octobre.

Si le Mate 40 semble réservé à l'Empire du Milieu, le Mate 40 Pro pourrait lui s'exporter sur d'autres marchés comme en témoigne une récente certification. Ensuite, ce seront les appareils équipés d'un Kirin 990 5G, comme les Huawei P40, P40 Pro et le Mate 30 Pro, migreront à leur tour sous HarmonyOS 2.0.

Cinq vagues au total pour couvrir l'ensemble du parc

S'en suivront les smartphones dotés d'un Kirin 990 4G, 985 et 820. Parmi eux se trouvent par exemple les Honor View 30 et V30, le Huawei Nova 6 ou encore le Huawei Nova 7 SE et le Honor 30S. La quatrième fournée sera dédié aux téléphones sous Kirin 980 ainsi que tous appareils manquants Kirin 990 4G et 820.

On retrouve ici plusieurs anciens appareils haut de gamme et milieux de gamme du constructeur et de sa filiale Honor, comme les Huawei P30 et P30 Pro, les Mate 20 et Mate 20X, les Honor 20 et 20 Pro, le smartphone pliable Huawei Mate X ou encore le Huawei Nova 5T et Nova 5 Pro.

La dernière vague de déploiement sera elle consacrée aux milieux de gamme équipés de Kirin 810 et 710 comme le Huawei P40 Lite, le Honor 9X Pro et 9X, le Huawei Nova 5, le Huawei P Smart 2020 ou encore le Honor 10 Lite. Pour l'heure, le constructeur n'a pas donné de date concernant ces différentes vagues successives de migration. On se doute toutefois qu'elles seront espacées sur toute l'année 2021.

Source : GSM Arena