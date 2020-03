Honor 30S : le modèle 5G le moins cher du constructeur officialisé le 30 mars prochain

Honor a publié un message sur les réseaux sociaux chinois pour annoncer l’arrivée d’un nouveau smartphone : le Honor 30S. Il sera dévoilé le 30 mars. Remplaçant du Honor 20S, il préfigure de ce qui sera annoncé plus tard dans l’année sur le segment premium pour succéder au Honor 20 et au Honor 20 Pro. Et surtout, le smartphone sera 5G.

C’est assez rare pour le noter : cela va bientôt faire un mois que Honor n’a pas annoncé de smartphone. La marque alternative de Huawei, habituellement aussi prolifique que sa maison-mère, a dû ralentir (voire suspendre) son planning à cause de l’épidémie de coronavirus qui a touché de plein fouet la Chine durant l’hiver (et qui est depuis arrivée en occident). Les derniers terminaux officialisés en Chine sont donc les Honor V30 et Honor V30 Pro.

Les conditions sanitaires s’améliorant considérablement dans l’Empire du Milieu, les marques chinoises reprennent donc, petit à petit leurs anciennes habitudes. Honor annonce donc sur son compte Weibo officiel l’arrivée d’un nouveau smartphone. Il s’appellera le Honor 30S. L’officialisation, qui aura certainement lieu en ligne, est calée au 30 mars prochain. Soit dans une dizaine de jours.

Le moins cher des Honor compatibles 5G

Les informations à propos du Honor 30S sont rares. Il s’agirait d’un smartphone milieu de gamme doté d’un Kirin 820 de HiSilicon, la filiale de Huawei en charge du développement des composants. La présence du Kirin 820 est intéressante, car le composant intègre un modem 5G. Il serait donc l’un des smartphones 5G les moins chers du marché. Le téléphone embarquerait quatre capteurs photo à l’arrière et sa batterie, dont la capacité est inconnue, devrait supporter une charge rapide dont la puissance monterait jusqu’à 40 watts. Cela pourrait donc ressembler au V30 Lite aperçu précédemment.

Côté design, le Honor 30S se déclinerait en deux tailles et profiterait de quelques traits ergonomiques du V30, dont le bloc photo rectangulaire (comme dans le prochain Huawei P40). Le Honor 30S remplacera très logiquement le Honor 20S, sorti en Chine en septembre dernier seulement. Il n’a pas eu les honneurs d’un lancement international, puisque la marque, comme sa maison-mère, espérait encore trouver un accord avec les États-Unis pour l’intégration des Google Mobile Services. Puisque ce ne sera finalement pas le cas, Huawei et Honor ont donc décidé de tourner la page. Le Honor 9X Pro est le premier modèle sans GMS à sortir en France.

