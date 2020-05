Huawei présente le P Smart 2020 : encore du recyclage !

Huawei dévoile le P Smart 2020 ! Avec ce nouveau milieu de gamme, le fabricant chinois continue de recycler les smartphones lancés début 2019 pour contourner les restrictions imposées par le gouvernement américain. Date sortie, prix et fiche technique…On fait le point.

Privé de licence Android depuis mai 2019, Huawei n’est plus autorisé à intégrer les services Google au sein de ses nouveaux smartphones. Pour continuer à exister sur le marché en attendant que les Huawei Mobiles Services ne s’étoffent, Huawei recycle des smartphones lancés avant l'embargo. De cette façon, Huawei peut préinstaller les applications et les services de Google.

Huawei lance un milieu de gamme à 199€ avec les services Google intégrés

Dans le cas du P Smart 2020, la firme chinoise a simplement décidé de recycler la fiche technique du Huawei P Smart 2019. Le smartphone présente simplement des différences esthétiques mineures par rapport au modèle original, lancé début 2019.

Dans le détail, il est recouvert d’un écran LCD de 6,21 pouces Full HD+ (2340 x 1080 pixels) surmonté d’une fine encoche en forme de goutte d’eau. Cette encoche renferme un caméra selfie de 8 mégapixels. Le P Smart 2020 est alimenté par le Kirin 710F couplé à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. L’autonomie est confiée à une batterie de 3400 mAh.

Au dos, on retrouve un double capteur photo composé d’un capteur photo principal de 13 mégapixels et d’un module de 2 mégapixels dédié à la profondeur de champs. Hormis le design de l’appareil photo, et l’intégration de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, le smartphone est donc presque identique à son prédécesseur.

On notera aussi l’abandon du port MicroUSB, remplacé par un port de recharge USB-C. Il tourne sous Android 9 Pie accompagné de la surcouche EMUI 9.1. Le smartphone débarque sur le marché européen au prix de 199 euros. Vous l’aurez compris : ça ne vaut pas la peine de troquer votre P Smart 2019 contre ce « nouveau » modèle.