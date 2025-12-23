Arnaques de Noël : en 2025, l’IA les rend plus dangereuses que jamais, voici comment vous protéger

À l’approche des fêtes de fin d’année, les escrocs se frottent les mains. Et en cette année 2025, la menace est d’autant plus dangereuse pour les internautes : à cause de l’IA, les arnaques se sont démultipliées et leur sophistication les rend plus difficiles à détecter. Mais il existe des conseils pour s’en prémunir : les voici.

Les périodes de fêtes représentent une aubaine pour les arnaqueurs : ils profitent des promotions qui se veulent attractives, de l’augmentation des achats en ligne et de la précipitation des internautes qui s’accompagne souvent d’une baisse de la vigilance.

Cette année, la menace est d’autant plus dangereuse d’après une étude de Check Point : les escroqueries sont non seulement plus nombreuses, mais elles sont surtout plus sophistiquées et plus difficiles à détecter. Et la responsable de ce phénomène n’est autre que l’IA. Découvrez les conseils des chercheurs pour éviter de tomber dans le piège des arnaqueurs qui multiplient les techniques : SMS, e-mails, réseaux sociaux, publicités.

En 2025, les arnaques à l’approche des fêtes sont plus dangereuses que jamais

Au cours de leurs investigations, les chercheurs de Check Point ont identifié les trois principales escroqueries de cette période des fêtes 2025. La première, qui est aussi la plus efficace à l’échelle mondiale, est l’arnaque à la livraison dopée à l’IA et elle a doublé cette saison.

Destiné au vol d’identifiants et à la fraude bancaire, elle se manifeste par des campagnes de smishing générées par IA qui imitent parfaitement les messages de grands transporteurs, tels que La Poste / Colissimo – qui ont été victimes d’une panne majeure à deux jours du réveillon de Noël –, Chronopost, Mondial Relay, DHL, UPS ou encore Amazon qui a récemment partagé les signes qui doivent immédiatement vous alerter. Généralement, les cibles reçoivent un SMS mentionnant un « colis manqué » et contenant des liens frauduleux menant vers des sites clonés.

Les faux sites d’e-commerce avec des chatbots IA simulant un véritable service client sont d’ailleurs le deuxième type d’arnaque le plus répandu : ils reproduisent le fonctionnement de sites authentiques (paniers fonctionnels, e-mails de confirmation, pages de suivi de commande…) et proposent de prétendues promotions de Noël à expiration rapide.

Enfin, les concours et promotions frauduleux sur les réseaux sociaux servent d’appât aux escrocs, qui clonent les comptes de marques connues et font miroiter aux cibles le gain de lots attractifs, pour ensuite leur demander de payer des frais de livraison – et ainsi siphonner leurs coordonnées bancaires.

Voici comment rester à l’abri face à la flambée des arnaques en période des fêtes

Les points communs de ces arnaques : utiliser l’urgence comme technique d’escroquerie et recourir à l’IA (rédaction de messages de phishing imitant parfaitement les marques connues, génération de voix et de scripts d’appels pour les arnaques téléphoniques, automatisation à grande échelle).

Surtout, ces arnaques sont exponentielles cette année : les chercheurs de Check Point ont détecté, rien que sur les deux dernières semaines, plus de 33 500 e-mails de phishing sur le thème des fêtes et plus de 10 000 fausses publicités créées quotidiennement sur les réseaux sociaux. Pour que vous puissiez rester en sécurité, les experts partagent leurs recommandations pour repérer les signaux d’alerte :

Vérifiez toujours les promotions en faisant une recherche parallèle et en vous rendant sur les sites officiels des commerçants

Évitez de cliquer sur des liens suspects envoyés par SMS, e-mails, messageries privées…

Méfiez-vous des URL : une simple faute de frappe peut vous faire risquer gros

Vérifiez les comptes qui émettent pubs et concours : ils ne doivent pas être récents ou inactifs (un compte de moins de 180 jours est rarement légitime).

Évitez de cliquer directement sur les publicités publiées sur les réseaux sociaux qui renvoient sur des sites marchands : faites plutôt une recherche séparée.

Ne cédez pas aux sentiment d’urgence et déclencheurs émotionnels comme « Votre colis est bloqué, payez XX pour éviter un retard » ou « Vous avez gagné un super cadeau ».

Méfiez-vous des demandes de paiement inhabituelles, telles que les cartes cadeaux ou les cryptomonnaies

Ne partagez jamais d’informations personnelles ou bancaires si vous n’avez pas initié le paiement (et vérifiez l’authenticité du site)

Enfin, si ça paraît trop beau pour être vrai, c’est que ça l’est très probablement

En prêtant attention à ces signaux d’alerte, vous devriez pouvoir échapper aux arnaques et profiter sereinement de vos fêtes de fin d’année.