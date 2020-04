Huawei présente les Nova 7, 7 Pro et 7 SE, trois smartphones 5G à partir de 367 €

Les Huawei Nova 7, 7 Pro et 7 SE viennent d’être officialisés en Chine. Ils se distinguent par un design premium et l’intégration du nouveau SoC Kirin 985 pour les deux premiers modèles. Le Kirin 985 est une puce 5G haut de gamme qui se situe à mi-chemin entre les Kirin 980 et 990. Le Nova 7 SE en ce qui le concerne est un smartphone milieu de gamme qui bénéficie d’une fiche technique très honorable. Le tout est proposé à partir 2799 yuans en Chine (environ 367 € brut).

Huawei renouvelle sa série Nova avec trois nouveaux smartphones : les Nova 7, 7 Pro et 7 SE. Ils sont présentés moins de six mois après le lancement des Nova 6, 6 5G et 6 SE dont la sortie en Europe est toujours attendue. Mais la version SE du Nova 6 est disponible dans nos contrées sous un autre nom, puisque le Huawei P40 Lite est est une copie conforme. Les nouveaux modèles sont séduisants sur le papier, mais souffrent eux aussi de l’absence des applications Google.

Huawei Nova 7 Pro : fiche technique

Commençons d’abord par le Nova 7 Pro, la version plus aboutie des trois propositions. Son design rappelle fortement celui du P40 Pro avec son écran incurvé presque sans bordure et son large trou dans l’angle supérieur gauche. L’écran est de type OLED et affiche une diagonale de 6,57 pouces en définition 2340 × 1080 pixels (ratio 19,5:9). Le smartphone est équipé d’un SoC Kirin 985, la nouvelle puce premium qu’on retrouve déjà sur les Honor 30, 30 Pro et 30 Pro+ haut de gamme.

Ce processeur intègre directement un modem 5G et est épaulé par 8 Go de mémoire RAM pour 128 ou 256 Go de stockage interne non extensible. La batterie quant à elle est une capacité de 4000 mAh. Pour la partie photo, le smartphone embarque quatre capteurs : un module principal 64 MP, un objectif ultra grand-angle de 8MP, un téléobjectif de 8 MP et un objectif macro 2 MP.

Le Huawei Nova7 Pro prend en charge un zoom optique 5x, un zoom hybride 10x et jusqu’à 50x pour le zoom numérique. Comme l’indique la taille du trou dans l’écran, on retrouve 2 capteurs pour le selfies : un module de 32 MP + épaulé par un capteur grand-angle de 8 MP.

Les caractéristiques des Huawei Nova 7 et 7 SE

Le Huawei Nova 7 standard présente un design similaire au Nova 7 Pro à la différence du trou dans l’écran qui prend la forme d’une goutte d’eau. Sous le capot, leurs caractéristiques sont aussi similaires : le smartphone dispose d’un écran OLED légèrement plus petit dont la taille est de 6,53 pouces (FHD +). On retrouve ici aussi le SoC Kirin 985 épaulé par 8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage. La configuration des capteurs photo est la même à l’arrière. En façade, le Huawei Nova 7 dispose d’un unique capteur de 32 MP. La batterie est elle aussi d’une capacité de 4000 mAh.

En fin, le Nova 7 SE est la version « Lite » de la famille profitant d’un SoC Kirin 820 gravé en 7 nm et disposant lui aussi d’un modem 5G intégré. Le smartphone dispose d’un écran de 6,5 pouces, mais LCD cette fois-ci. Ses capteurs photo sont les mêmes que ceux des Nova 7 et 7 Pro à l’arrière. Pour les selfies, on retrouve un module de 16 MP. Sa batterie est d’une capacité de 4 000 mAh. Le Nova 7 SE est proposé en version 6 Go/128 Go et 8 Go/128 Go.

Disponibilité et prix

Les Huawei Nova 7, 7 Pro et 7 SE sont déjà disponibles en Chine. Nous ignorons pour l’instant s’ils arriveront en Europe, mais voici la configuration des prix sur le marché chinois ainsi la conversion brute en euro.

: 6 Go + 128 Go – 2799 yuans (~ 367 €) Huawei Nova 7 SE : 8 Go + 128 – 2399 yuans (~ 313 €)

: 8 Go + 128 Go – 2999 yuans (~ 392 €) Huawei Nova 7 : 8 Go + 256 Go – 3399 yuans (~ 445 €)

: 8 Go + 128 Go – 3699 yuans (~ 484 €) Huawei Nova 7 Pro : 8 Go + 256 Go – 4099 yuans (~ 536 €)

Pour rappel, le dernier smartphone de la ligne Nova à avoir été lancé en Europe est le Huawei Nova 5T qui est commercialisé en France depuis octobre 2019.