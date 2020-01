Huawei affirme vendre 100 000 Mate X tous les mois

Huawei affirme vendre jusqu’à 100 000 Mate X tous les mois. Depuis le lancement en novembre 2019, le constructeur aurait donc écoulé 200 000 smartphones pliables sur le marché chinois. Malgré son prix élevé, le flagship serait donc un succès.

Huawei vient de lever le voile sur les chiffres de vente de son Mate X en Chine, rapportent nos confrères de Sina, un média financier chinois. Le fabricant affirme vendre 100 000 smartphones pliables par mois. Huawei aurait donc vendu près de 200 000 Mate X depuis sa sortie en Chine le 15 novembre dernier. Dans son pays natal, la marque commercialise le Mate X tous les vendredis du mois lors d’une vente flash. Toutes les semaines, le smartphone pliable se retrouve en rupture de stock, souligne Sina.

Pour le moment, le smartphone pliable n’est pas commercialisé dans le reste du monde. Privé de licence Android depuis le mois de mai 2019, Huawei n’est pas autorisé à intégrer les services et les applications de Google, dont le Play Store, à ses nouveaux smartphones. Aux dernières nouvelles, le Mate X est concerné par les restrictions du gouvernement américain. Dans ces conditions, la firme a visiblement décidé de différer l’arrivée du smartphone pliable en Europe. Même son de cloche pour les Mate 30 et Mate 30 Pro. Les deux flagships ont dû se contenter d’une sortie discrète sur le marché européen.

Huawei répond à Samsung

Il y quelques jours, Koh Dong-jin, président et PDG de la division Mobile & Communication de Samsung, a levé le voile sur les chiffres de vente du Galaxy Fold, le premier smartphone pliable de Samsung. Le constructeur sud-coréen affirme avoir vendu entre 400 000 et 500 000 exemplaires de smartphones pliables en 2019.

La firme n’est donc pas parvenue à remplir ses objectifs initiaux. Initialement, Samsung tablait sur 1 million d’unités vendues. Pour mémoire, le Galaxy Fold est disponible en France depuis septembre 2019. Le smartphone pliable est aussi commercialisé aux Etats-Unis, en Allemagne ou en Corée du Sud. Absent du marché mondial et plus onéreux, le Mate X parviendra-t-il à faire encore mieux que son rival ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : Sina