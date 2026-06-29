GTA 6 : bonne nouvelle, même la PS5 standard et la Xbox Series X pourraient faire tourner le jeu à 60 FPS

Se pourrait-il que la PS5 standard et la Xbox Series X soient capables de faire tourner GTA 6 en 60 FPS ? Ce sera le cas, à en croire une récente fuite, mais le mode performance ne devrait pas être disponible à la sortie du jeu.

Rockstar n'a même pas besoin d'enclencher le véritable cycle marketing de GTA 6 que les fuites continuent de tomber. Et maintenant que la sortie du jeu approche, on peut doucement commencer à espérer que celles-ci soient vraies. On a par exemple envie de se montrer optimiste et de croire qu'une version Switch 2 du titre finira bien par sortir. Mais ce n'est pas tout, une autre récente indiscrétion va donner du baume au cœur à bon nombre de joueurs consoles.

Rockstar dédaignant toujours communiquer sur son jeu, plusieurs inquiétudes secouent encore les joueurs, comme par exemple l'espace que celui-ci va occuper sur leur machine. Mais surtout, certains craignent pour leur performance. Sony a d'ores et déjà annoncé que sa PS5 Pro serait la meilleure console sur laquelle jouer à GTA 6, mais qu'en est-il de sa version standard ? Il y a en effet de quoi se montrer inquiet : nous savons déjà que la version Pro proposera un mode spécifiquement pour atteindre les 60 FPS.

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La PS5 standard pourra-t-elle faire tourner GTA 6 à 60 FPS ?

Selon le leaker Borys Nieśpielak, qui a déjà correctement prédit l'arrivée d'un nouveau DLC pour The Witcher 3, ce même mode pourrait également faire son apparition sur PS5 standard et Xbox Series X. En revanche, la Xbox Series S sera quant à elle limitée à 30 FPS, bien que Rockstar « travaille dessus avec une grande équipe de chez Microsoft, donc il y aura peut-être davantage d'options de ce côté-là aussi », précise-t-il par la suite.

De même pour les joueurs PS5 standard etr Xbox Series X, il faudra certainement se montrer patient pour arriver ledit mode, qui ne serait pas disponible dès la sortie de GTA 6. « Il est possible que, par exemple, cette fonctionnalité soit ajoutée dans une mise à jour ultérieure. Ils y travaillent, mais d’après ce qu’on m’a dit, elle sera très probablement disponible dès le lancement, même s'ils sont en pleine période de crunch là-bas », déclare-t-il au micro du podcast Rock and Borys.