GTA 6 va-t-il aussi sortir sur PC ? Le boss de Take-Two répond

Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two, vient de donner quelques informations assez compliquées à déchiffrer concernant la sortie potentielle d’une version PC pour le prochain jeu phare de l’entreprise : GTA 6.

Au cours d'une récente interview lors d'une conférence, le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, s'est vu poser une question apparemment anodine sur la possibilité que GTA 6 soit disponible sur PC, après la sortie initiale du jeu sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S à l'automne 2025. Plutôt que de fournir une réponse directe, Zelnick a proposé une salade de mots qui laisse plus de questions que de réponses.

« Eh bien, l'absence d'annonce n'est pas quelque chose qui pourrait être gravé dans le marbre, pour autant que je sache, parce que la seule chose qui arrive après l'absence d'annonce est une annonce, je suppose, ou une absence continue d'annonce. Je suppose que cela pourrait aussi arriver. Il ne me semble pas que l'une ou l'autre soit gravée dans le marbre », a répondu Zelnick, faisant déjà déraper la conversation vers l'ambiguïté.

Rockstar devrait bien lancer GTA 6 sur PC

Il a poursuivi : « Mais Rockstar a une approche des plates-formes que nous avons déjà vue auparavant. Ils feront d'autres annonces en temps voulu. Je pense que la bonne stratégie pour notre entreprise est d'être là où se trouve le consommateur, et historiquement, ce que cette entreprise a fait, c'est s'adresser aux consommateurs où qu'ils se trouvent, sur n'importe quelle plateforme qui a du sens, au fil du temps. D'accord ? »

Si la réponse de Zelnick peut paraître être une combinaison de jargon d'entreprise et de déclarations sans engagement, ceux qui connaissent la stratégie de sortie de Rockstar Games peuvent certainement lire entre les lignes. Historiquement, la franchise Grand Theft Auto suit un schéma bien établi : les jeux sortent d'abord sur les consoles, puis sur PC à une date ultérieure.

La référence énigmatique de Zelnick à « Rockstar a une approche des plates-formes que nous avons déjà vue » semble être une reconnaissance à peine voilée de cette stratégie de lancement qui a fait ses preuves. Cependant, étant donné l'obsession de l'industrie pour le secret et le désir de retenir les annonces pour les événements et les campagnes marketing à venir, il est compréhensible que Zelnick soit réticent à confirmer ou à nier l'existence d'un portage PC de GTA 6.

Bien que la salade de mots de Zelnick n'ait pas fourni de réponse définitive, il est difficile d'imaginer que l'une des franchises de jeux vidéo les plus populaires et les plus jouées de tous les temps ne finisse pas par se frayer un chemin jusqu'à la plateforme PC, en particulier compte tenu de la base de fans massive et dévouée de la série. Pour l'instant, les fans de GTA devront attendre patiemment les annonces officielles de Rockstar Games, tout en essayant de déchiffrer le double langage de l'entreprise qui accompagne souvent des sorties aussi attendues.