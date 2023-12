GTA 6 : on sait pourquoi la version PC sortira en retard

Dans une vidéo YouTube, un ancien animateur ayant travaillé chez Rockstar est revenu sur les raisons d’une sortie PC en décalé de la sortie sur consoles. Ce dernier explique ainsi que le studio, comme la plupart des autres studios, mettent l’emphase sur la PlayStation et la Xbox parce qu’elles accaparent la majorité des ventes. Sans compter la correction de bugs qui prend un certain temps.

Lorsque Rockstar a dévoilé le trailer de GTA 6, il y a d’un côté les joueurs qui se sont extasiés devant les premières images du jeu le plus attendu de la décennie… et de l’autre, les joueurs PC. En effet, comme à son habitude, le studio a annoncé que le titre sortira en priorité PS5 et Xbox Series, en 2025. Mais aucune mention d’une version PC. Si l’on a que peu de doute sur l’existence de cette dernière, il faudra de toute évidence se montrer patient avant de l’avoir entre les mains.

Une véritable déception pour les joueurs PC, qui espéraient que Rockstar prévoirait cette fois une sortie en simultané sur chaque plateforme. Mais d’ailleurs, pourquoi choisir de se priver d’une partie des joueurs au lancement ? Voilà une question à laquelle a répondu Mike York, ancien animateur 3D chez Rockstar désormais reconverti en vidéaste sur YouTube. Autant dire qu’il connaît bien les rouages des grands studios, notamment ceux de la licence culte.

Pourquoi GTA 6 sortira plus tard sur PC

Mike Yorn commence ainsi par expliquer que la décision est, comme on pouvait s’en douter, purement marketing. C’est mathématique : puisqu’il y a plus de joueurs sur consoles que sur PC, c’est ce marché qu’il faut prioriser. Plus précisément, Rockstar veut « prioriser ce qui se vend », selon les termes de Mike Yorn. Pour GTA 5 par exemple, Rockstar a véritablement « pousser la PS3 dans ses retranchements », avant de s’intéresser au portage sur Xbox One puis, éventuellement, sur PC.

Une autre spécificité du PC à prendre en compte et sa configuration très différente, et souvent plus performante que celle des consoles. Dès lors, les développeurs cherchent à améliorer le rendu des environnements et personnages en ajoutant d’autres assets et effets visuels, ce qui ajoute du temps de développement. Mais le plus difficile est de s’adapter à tous les types de PC, et donc de composants, différents pour chaque joueur. C’est donc bien l’optimisation du jeu, bien plus difficile sur PC, qui prend le plus le temps aux développeurs sur GTA 6 comme sur les autres jeux AAA.