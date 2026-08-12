Voici la plus grande carte de l’Univers jamais créée, près de 4 milliards d’objets y apparaissent

Observer l’Univers est une chose, parvenir à le cartographier en est une autre. Des scientifiques dévoilent aujourd’hui une carte aux dimensions records. Elle rassemble près de 4 milliards d’objets célestes dans une seule immense image.

Cartographier le cosmos est devenu indispensable pour comprendre sa structure et son évolution. Aujourd’hui, les astronomes accumulent des quantités gigantesques d’images pour repérer des objets lointains à différentes distances. Ces relevés servent à étudier l’expansion cosmique et la composante invisible qui façonne les grandes structures. En juillet, des chercheurs avaient justement annoncé avoir retrouvé la matière manquante de l’Univers. Leur travail reposait sur l’analyse de millions de galaxies.

Depuis plusieurs années, les observatoires multiplient donc les relevés du ciel à très grande échelle. Récemment, le télescope spatial SPHEREx a livré sa première carte de l’Univers en 102 couleurs. Elle doit aider à retracer son histoire et l’évolution des galaxies. Une autre équipe pousse maintenant cette logique plus loin avec une image 2D construite après treize ans d’observations. Au total, elle rassemble près de 4 milliards d’objets et couvre environ les trois quarts du ciel.

Cette carte de 5,6 billions de pixels couvre près des trois quarts du ciel

Selon le NSF NOIRLab, la carte des DESI Legacy Imaging Surveys contient 5,6 billions de pixels et combine plus de 263 000 expositions prises par plusieurs télescopes. Les observations couvrent la lumière visible et le proche infrarouge. C’est colossal. À l’origine, ce relevé devait aider l’instrument à choisir les galaxies et quasars à observer avec ses milliers de fibres optiques robotisées. Leur décalage vers le rouge permet ensuite d’estimer les distances. Il peut alors transformer cette immense image plane en carte tridimensionnelle du cosmos.

Explorer la plus grande carte de l’Univers

Aujourd’hui, ces données dépassent largement leur objectif initial. Plus de 1 800 publications scientifiques citent déjà les versions précédentes des Legacy Imaging Surveys. Cette nouvelle édition pourra aider à repérer des phénomènes rares, étudier l’évolution galactique ou entraîner des systèmes d’intelligence artificielle capables d’analyser les futurs torrents d’informations astronomiques. Côté cartographie 3D, DESI avait déjà recensé plus de 47 millions de galaxies et quasars en avril 2026. Avec près de 4 milliards d’objets désormais accessibles dans une seule base, les astronomes disposent d’un immense point de départ avant de diriger leurs télescopes vers les cibles les plus intéressantes.