Google Messages va enfin se doter de cette fonctionnalité basique qui fait gagner un temps fou

Google devrait encore se saisir d'une belle occasion de rattraper son retard sur la concurrence. D'après de récentes trouvailles d'Android Authority, l'application devrait bientôt proposer une fonctionnalité bien pratique, présente chez la concurrence depuis des années.

google messages

Google Messages a beau être l'une des meilleures messageries RCS sur le marché à l'heure actuelle, il lui manque encore certaines fonctionnalités que la concurrence propose depuis des années. Il a par exemple fallu attendre 2025 pour que l'application permette enfin de mentionner directement un membre d'une conversation de groupe. Google Messages souffre encore de quelques petits retards dans le genre et s'évertue aujourd'hui à les combler.

Justement, l'un d'entre eux pourrait bientôt faire partie du passé. En fouillant un peu dans le code de la dernière bêta de l'application, nos confrères d'Android Authority ont en effet trouvé une petite nouveauté qui va beaucoup plaire aux utilisateurs qui jonglent entre les conversations. Encore maintenant, transférer plusieurs messages est un véritable calvaire, puisque Google Messages ne permet pas de le faire par paquet. Il faut sélectionner chaque message un à un puis les transférer au destinataire souhaité.

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Google Messages rattrape enfin son retard sur la question des transferts

Pourtant, d'autres messageries comme WhatsApp permettent depuis des années de transférer plusieurs messages, images et autres fichiers d'un seul coup. Heureusement, il semblerait que Google travaille enfin sur la question. La dernière bêta inclut en effet la possibilité de transférer plusieurs messages à la fois. Pour ce faire, rien de plus simple : il suffit de sélectionner lesdits messages pour faire apparaître un menu à trois points en haut à droite de l'écran.

Là où ce dernier ne propose normalement que la possibilité de supprimer ou télécharger les messages, il affiche désormais l'option pour les transférer à un autre contact. De fait, appuyer dessus affiche la liste de contacts, parmi lesquels il est ensuite possible de cocher les destinataires souhaités. La fonctionnalité semble encore en être au début de son développement, signe qu'il va encore falloir attendre un peu avant de la voir arriver dans une version stable de l'application.


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