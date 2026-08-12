PS5 : Sony dévoile la sublime édition limitée Marvel’s Wolverine, voici quand vous pourrez l’acheter

Marvel’s Wolverine, l’un des jeux PS5 les plus attendus de l’année, sort dans environ un mois. On se doutait bien que Sony n’allait pas passer à côté de l’occasion de sortir une édition limitée de sa console. Cette dernière vient d’être officiellement annoncée, avec une date de lancement.

L’été est long pour les fans de Wolverine. 5 ans après son tout premier teaser lors d’un State of Play, suivi par plusieurs années de silence complet, le prochain jeu d’Insomniac Games centré sur Logan s’apprête enfin à sortir sur PS5. Celui-ci fait partie du lineup de l’enfer pour le mois de septembre, qui comprend tous les jeux qui voulaient absolument sortir avant le raz-de-marée GTA 6. Les joueurs ont rendez-vous le 15 septembre prochain.

Entre-temps, Sony ne lésine pas sur le marketing. Alors que le titre s’est fait très discret jusqu’en 2026, ce dernier enchaîne les trailers depuis quelques mois, tous plus sanglants les uns que les autres. Mais ce n’est pas la seule corde à son arc. Grosse exclusivité oblige, qui plus est sur une licence extrêmement populaire, on s’attendait à voir apparaître un jour une édition limitée de la PS5 à l’effigie du titre. C’est désormais chose faite.

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Découvrez l’édition limitée Marvel’s Wolverine de la PS5

C’est dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube que Sony a présenté sa PS5 aux couleurs de Wolverine. Celle-ci existe en deux versions, jaune et noir ou blanc et noir, arborant toutes deux le même design sous forme de griffures. Ces dernières sont en réalité un revêtement transparent qui permet de voir à l’intérieur de la console. Un dessin de Logan légèrement énervé vient compléter la coque custom. Une manette DualSense assortie est également vendue avec le bundle, ainsi qu’un code de téléchargement pour le jeu.

Les deux versions de la PS5, avec et sans lecteur, sont disponibles en édition limitée. Toutefois, Sony a fait le choix étrange (mais peut-être réfléchi, qui sait) de ne montrer que la variante sans lecteur dans sa vidéo de présentation. Forcément, comme à chaque prise de parole du constructeur depuis maintenant un mois, tous les commentaires ne font référence qu’à la fin du jeu physique. Si vous êtes malgré tout intéressé par cette édition limitée, elle sera disponible à la vente le 15 septembre prochain, en même temps que le jeu lui-même.