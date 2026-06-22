Android Auto : clap de fin pour cette application adorée, regarder des vidéos va devenir plus difficile

Regarder des vidéos dans sa voiture sur son téléphone quand on est à l’arrêt, c’est bien ; pouvoir le faire sur son écran d’infodivertissement, c’est quand même mieux. Comme Android Auto ne propose pas (encore) de solution native, les utilisateurs se sont tournés vers une solution alternative. Mauvaise nouvelle : l’application est abandonnée par son développeur.

Android Auto
Crédits : Adobe Stock

Pouvoir regarder YouTube ou la télévision directement sur le tableau de bord de son véhicule à l’arrêt est une fonctionnalité particulièrement utile pour les automobilistes toujours en avance ou habitués à attendre gentiment leurs proches dans la voiture.

Si Apple autorise depuis peu ses utilisateurs, lorsqu’ils sont garés évidemment, à regarder des vidéos via certaines applications compatibles avec CarPlay, Google est un peu à la traîne sur ce terrain avec Android Auto – bien que les choses soient sur le point d’évoluer. Et alors qu’une application tierce plébiscitée permettait justement de regarder la télévision en direct sur Android Auto, il va bientôt falloir lui dire au revoir.

Cette application pour regarder la TV en direct sur Android Auto vit son chant du cygne

Cette application, c’est Fermata Xtream. Elle s’appuie, comme son nom le suggère, sur deux applications : Fermata Auto et IPTV Xtream – la première étant l’une des applications les plus prometteuses pour la diffusion de contenu multimédia sur Android Auto.

Mais avant d’« arrêter de fournir Fermata Xtream au public via le programme de test bêta », son développeur, Malebuffy77, offre aux utilisateurs son ultime baroud d’honneur : une version finale. C’est lui-même qui a annoncé sur Reddit qu’il ne publierait plus de mises à jour. Sa seule explication ? « Je ne serai pas en mesure de continuer. »

Il précise toutefois que « L’application reste sur GitHub (version gratuite) et restera là » et dispense ses derniers conseils en cas de suppression de l’application sur un smartphone. Dans les commentaires de sa publication, les internautes lui témoignent leur amour pour son application.

[UPDATE] Fermata Xtream is going offline
byu/Malebuffy77 inAndroidAuto

L’un d’eux lui suggère même de rendre la version complète publique afin que d’autres puissent « prendre la relève ». Le développeur ne semble pas fermé à cette idée, mais pas décidé non plus : « Je pourrais. Je n’ai pas décidé quand ni comment. »

Heureusement, Google s’apprête à faire bouger les lignes avec Android 17 : dans le contexte de la Google I/O, le géant de la tech a annoncé que cette future version de l’OS prendra en charge la lecture vidéo lorsqu’un véhicule est stationné – une solution bien plus utile que le nouveau player YouTube d’Android Auto.


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