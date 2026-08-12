Gemini affole les compteurs, voici comment un milliard de personnes utilisent l’IA de Google

Gemini continue de gagner du terrain à une vitesse impressionnante. L’intelligence artificielle de Google dépasse désormais un seuil symbolique. L’entreprise révèle aussi comment ses utilisateurs s’en servent réellement au quotidien.

Depuis plusieurs mois, la bataille des assistants d’intelligence artificielle s’intensifie. ChatGPT conserve une place centrale, tandis que ses concurrents progressent rapidement. En février, Google annonçait déjà plus de 750 millions d’utilisateurs actifs mensuels pour Gemini. À ce rythme, l’IA maison menaçait alors directement son principal rival. Quatre mois plus tard, la domination du leader commençait d’ailleurs à s’éroder. Cette tendance se confirme.

Ce 11 août, la firme a annoncé que son application Gemini dépasse désormais le milliard d’utilisateurs actifs chaque mois. Aucun autre produit de Google n’a grandi aussi vite dans son histoire. L’assistant devient également son quatorzième service à atteindre ce niveau, aux côtés de Search, Gmail, Android, Maps, Chrome, Play ou YouTube. Un an auparavant, il comptait encore environ 400 millions de personnes actives chaque mois.

63 % des utilisateurs parlent directement à Gemini et 150 millions d’images sont générées chaque jour

Côté usages, la voix prend une place considérable. Selon les chiffres publiés par Google, 63 % des utilisateurs parlent désormais directement à Gemini et certains se servent même uniquement de ce mode. Avec Gemini Live, une interaction sur cinq va plus loin en utilisant la caméra ou le partage d’écran pour résoudre un problème en temps réel. Chez les étudiants, 38 % des demandes liées à l’école comportent aussi une pièce jointe.

Sur le terrain créatif, l’assistant génère plus de 150 millions d’images chaque jour. Ces outils servent notamment aux petites entreprises pour produire des visuels et des supports marketing. Sur Android, Gemini peut aussi automatiser des actions dans plus de 40 applications, par exemple pour réserver une table ou commander un trajet. Son rôle dépasse donc largement la simple conversation.

Chez Apple, le service s’installe aussi durablement. Plus de 100 millions de personnes actives passent déjà par iOS, tandis que les utilisateurs intensifs de la version macOS envoient environ deux fois plus de requêtes que sur les autres plateformes. Dans les prochains mois, Google prévoit encore davantage de fonctions éducatives et plus de 60 nouveaux dialectes régionaux. La course ne ralentit pas.