Cette technologie exclusive du Samsung Galaxy S26 Ultra attise déjà la convoitise des autres marques

Le Galaxy S26 Ultra reste le seul smartphone à masquer son écran des regards indiscrets. Mais cet avantage exclusif pourrait ne pas durer très longtemps. D'autres marques préparent déjà leur propre riposte.

samsung galaxy s26 ultra test

Les fabricants de smartphones cherchent sans cesse de nouveaux arguments pour se distinguer. La photo, l'autonomie et la puissance ne suffisent plus toujours à convaincre. La protection de la vie privée devient un terrain de bataille à part entière. Samsung a frappé fort sur ce point cette année. Nous avons longuement éprouvé le Galaxy S26 Ultra lors de notre test complet. Son écran capable de se cacher des voisins curieux nous avait impressionnés par son efficacité.

Cette fonction porte le nom de Privacy Display. Elle équipe pour l'instant le seul Galaxy S26 Ultra de Samsung. Le principe repose sur un panneau OLED spécifique. Ce dernier réduit l'angle de vision de la dalle. Une personne placée sur le côté ne voit alors qu'un écran noir. Le constructeur coréen réserve aussi cette technologie à son futur modèle compact. Le Galaxy S27 Pro hériterait à son tour de cette fonction encore exclusive au haut de gamme. Mais Samsung pourrait bientôt voir débarquer des rivaux sur ce créneau.

Plusieurs fabricants chinois copient déjà l'écran anti-curieux du Galaxy S26 Ultra

La technologie Privacy Display équipe le Galaxy S26 Ultra et repose sur une dalle baptisée Flex Magic Pixel, développée et fournie par Samsung Display. Selon une fuite du leaker Digital Chat Station relayée par SammyGuru, plusieurs fabricants chinois testent une technologie comparable. Le tipster n'a cité aucune marque précise. Mais les premiers smartphones concernés pourraient arriver vers septembre de cette année. Xiaomi, Oppo et Vivo figurent parmi les candidats possibles. L'efficacité de la solution de Samsung a déjà été validée par l'organisme indépendant UL Solutions.

Les chiffres mesurés montrent toute la force du système. La luminosité du Galaxy S26 Ultra tombe à 3,5 % de sa valeur dès un angle de 45 degrés. Elle chute sous 0,9 % au-delà de 60 degrés. Un écran classique conserve à l'inverse près de 40 % de sa luminosité dans les mêmes conditions. Samsung Display revendique environ 150 brevets déposés depuis 2020 autour de cette technologie. Cette avance pourrait offrir à Samsung un répit avant l'arrivée des premiers concurrents sur ce terrain.


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