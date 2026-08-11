Xiaomi lance un frigo américain et un lave-linge séchant en France

Trois nouveaux produits de gros électroménager Xiaomi sont rendus disponibles en France : un réfrigérateur américain et deux lave-linge, dont un séchant.

Xiaomi frigo
Crédit : Xiaomi

Xiaomi poursuit ses efforts pour tenter d’imposer ses produits dans toutes les pièces de la maison. La marque annonce la sortie en France de son Mijia Réfrigérateur Américain 621 L Side-by-Side. Ce frigo à double porte est doté d’une belle capacité de 621 litres divisée en 18
compartiments. Le constructeur précise qu’il embarque la technologie Ag⁺ Fresh, qui purifie l’air interne en éliminant les mauvaises odeurs et 99,99 % des bactéries, comme l’E. coli par exemple.

Le réfrigérateur assure un refroidissement rapide et uniforme grâce à une diffusion de l’air à 360°, précise Xiaomi, le tout en restant économe en énergie et silencieux avec son système à double compresseur. Il peut être contrôlé à distance avec l’application Xiaomi Home et est compatible avec Google Assistant et Alexa. Son prix est de 849 euros, avec une offre de lancement à 799 euros du 11 août au 11 septembre 2026.

Xiaomi enrichit son catalogue d’électroménager connecté

Le Mijia Lave-linge séchant Hublot 8 kg est une solution tout-en-un pour laver et sécher le linge en un cycle et à l’aide d’une seule machine. Xiaomi insiste sur son efficacité énergétique, puisqu’il serait 30 % plus économe en énergie que le seuil de classe A défini par l’UE. Le fabricant évoque aussi la présence de plus de 30 programmes, “dont un cycle ultra-rapide de 15 minutes et un séchage intelligent 3D qui protège les tissus”. Le programme combiné Wash & Care promet un cycle complet lavage et séchage en 180 minutes avec un flux d’air puissant pour un nettoyage en profondeur sans abîmer les vêtements.

Xiaomi lave linge séchant
Crédit : Xiaomi

L’appareil est doté d’une détection automatique du poids du linge pour ajuster le volume d’eau et la durée du cycle, permettant de faire des économies. Selon la marque, le traitement vapeur puissant dont il bénéficie est capable d’éliminer jusqu’à 99,99 % des bactéries. Le tarif affiché est de 559 euros, ou 479 euros du 11 août au 11 septembre 2026 dans le cadre de l’offre de lancement.

Nous avons enfin le Mijia Lave-linge Hublot 8 kg, une version sans fonction de séchage, mais qui propose les mêmes caractéristiques de lavage que le Mijia Lave-linge séchant Hublot 8 kg. Il est par conséquent un peu moins cher, à 499 euros (449 euros du 11 août au 11 septembre 2026).


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