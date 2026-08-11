Galaxy Watch 9 et Ultra 2 : déluge de promotions pour le lancement des nouvelles montres connectées Samsung

Depuis le 7 août, vous pouvez profiter des nouvelles smartwatchs Samsung, Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch Ultra 2. Pour fêter ces lancements, le géant coréen propose de nombreuses offres promotionnelles cumulables. C’est l’occasion de s’équiper à prix réduit !

Voir l’offre Galaxy Watch 9 chez Samsung

Voir l’offre Galaxy Watch Ultra 2 chez Samsung

À chaque lancement de nouveau produit, Samsung propose de très belles promotions sur son site officiel. C’est le meilleur moyen de profiter des dernières sorties sans se ruiner. Mais attention, ces offres ne durent que quelques jours. Il ne va donc pas falloir tarder pour pouvoir en profiter.

Sorties le 7 août dernier, les montres connectées Galaxy Watch 9 et Ultra 2 bénéficient toutes les deux de belles offres de lancement qui vous permettent de faire des économies tout en profitant des dernières nouveautés du géant coréen.

Pour la Galaxy Watch 9, vous avez :

50 € de remise immédiate avec le code promo MYGALAXY

40 € de remise supplémentaire en utilisant PayPal comme moyen de paiement

Et pour la Galaxy Watch Ultra 2, vous bénéficiez de :

100 € de remise avec le code MYGALAXY

75 € de remise immédiate en payant via PayPal

Pour les deux modèles, vous pouvez cumuler deux autres offres :

une période de 60 jours satisfait ou remboursé

60 jours d’abonnement offerts à Strava Premium

Pourquoi choisir la Galaxy Watch 9 ?

La Galaxy Watch 9 est un modèle très fin avec une épaisseur de boîtier de seulement 8,6 mm. Avec son nouveau système d’attache dynamique et son bracelet sport, la montre épouse mieux le poignet. Cela permet aux capteurs de rester bien en place et d’offrir des mesures encore plus fiables.

Sous le capot, on trouve la puce Snapdragon Wear Elite. Cette puce s’avère performante pour une fluidité très appréciable au quotidien mais aussi plus économe en énergie. Cumulée avec une capacité de batterie améliorée, cela permet d’atteindre les 40 heures d’autonomie.

Au niveau des fonctionnalités, vous pouvez dorénavant suivre votre score de cœur en plus de votre score d’énergie. Vous avez aussi à disposition des coachs de sommeil et de running ainsi qu’un indicateur de charge cardio. Cerise sur le gâteau, la Galaxy Watch 9 est capable d’alerter en cas de signes pouvant évoquer un risque d’apnée du sommeil.

Enfin, ce modèle vous permet d’utiliser l’IA Google Gemini d’un simple mouvement. Vous pourrez ainsi lui poser n’importe quelle question ou bien faire une commande vocale.

Galaxy Watch Ultra 2 : le meilleur de Samsung à votre poignet

Pour la deuxième génération de sa montre connectée ultra premium, Samsung a largement augmenté la capacité de sa batterie qui passe de 590 mAh à 800 mAh. L’autonomie atteint ainsi 60 heures d’utilisation. En plus, la charge rapide vous permet de récupérer 40% d’autonomie en seulement une demi heure. Au niveau de l’écran, on profite d’une dalle Super AMOLED de 1,52 pouce avec une luminosité maximale de 5 000 nits. Elle reste donc parfaitement visible, même en plein soleil.

Avec ses certifications IP69K, 10 ATM et EN13319, la Watch Ultra 2 devient le meilleur compagnon des plongeurs et des nageurs. La montre vous indique clairement votre profondeur, votre durée d’immersion et la température de l’eau. Les amateurs de trail apprécieront le nouveau mode dédié à leur pratique sportive qui suit en temps réel le dénivelé et la progression.

En ce qui concerne la partie santé, la Watch Ultra 2 suit votre fréquence cardiaque, votre saturation en oxygène dans le sang, mais aussi la qualité de votre sommeil et votre niveau de stress. Samsung propose aussi un très ludique score d’énergie et un très pratique indice de forme physique. Tout comme la Watch 9, la Watch Ultra 2 fait un suivi de la charge cardio et elle repère les signes d’une possible apnée du sommeil.

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