Panne massive à la CAF : le site et l’application totalement inaccessibles

Depuis ce matin, le site officiel de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) subit un important dysfonctionnement. Accès impossible aux espaces personnels, lenteurs extrêmes et pages d’erreur : des milliers d’allocataires se retrouvent dans l’incapacité d’effectuer leurs démarches en ligne.

panne caf

Un écran blanc ou un temps de chargement infini : c’est le mur auquel se heurtent les usagers qui tentent de se connecter aujourd’hui sur la plateforme caf.fr. Le service en ligne de l’organisme traverse une panne d’envergure, rendant toute navigation totalement impossible.

Sur les réseaux sociaux comme sur le site spécialisé Downdetector, la courbe des signalements s’est envolée en quelques heures, confirmant que le problème ne provient pas de la connexion de chacun, mais bien d’un gros souci au niveau des serveurs de la CAF.

Une paralyse totale des démarches en ligne

Le problème de connexion au site de la CAF dure depuis environ 9h du matin. Si la page d’accueil se charge à peu près normalement, c’est surtout l’accès au compte utilisateur qui est totalement impossible. Seule se charge la page suivante :

panne caf

Pour de nombreux Français dépendants des aides sociales, ce blocage technique est un réel problème. Qu’il s’agisse de consulter le versement de leurs prestations, de transmettre un justificatif urgent ou de déclarer un changement de situation, toutes les opérations dématérialisées sont à l’arrêt. L’application mobile souffre également des mêmes symptômes, renvoyant des messages d’erreur systématiques lors de la tentative d’authentification.

Pour l’heure, les origines exactes de cet incident technique demeurent inconnues et la CAF n’a pas encore précisé de délai pour un retour à la normale. Il est fortement conseillé aux allocataires de prendre leur mal en patience et de ne pas multiplier les tentatives de connexion afin de ne pas surcharger davantage l’infrastructure informatique de l’organisme.

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Crédit capture : Downdetector

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