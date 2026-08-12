Made by Google 2026 : comment suivre le lancement des Pixel 11 et de la Pixel Watch 5

Demain, les fans de Google Pixel vont être servis. Lors de la nouvelle conférence Made by, la firme de Mountain View va non seulement présenter ses nouveaux smartphones, mais également sa Pixel Watch 5 — et même sûrement un petit accessoire surprise. On vous explique dans cet article comment suivre la conférence en direct.

Google promet du lourd cette année. Fini de jouer dans l’ombre de Samsung et Apple, la firme de Mountain View cherche clairement à se positionner parmi les grands, et son prochain Pixel 11 compte bien s’imposer comme tel. Celle-ci ne s’en cache pas : les différents teasers déjà publiés sur sa chaîne YouTube ne font pas vraiment dans l’humilité. Reste désormais à savoir si la conférence sera à la hauteur de la hype que Google cherche à créer.

C’est donc demain (ou jeudi très tôt, selon comment vous voyez la chose) que nous aurons la réponse à cette question. C’est cette date que le constructeur a choisie pour tenir sa désormais traditionnelle keynote Made by, qui lui sert de vitrine pour ses nouvelles sorties hardware de l’année. Attention toutefois : on vous conseille de faire chauffer la cafetière pour tenir le coup durant toute la présentation.

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Quand et comment suivre la conférence Made by Google 2026 ?

Quand a lieu la conférence Unpacked : dans la nuit du mercredi 12 au jeudi 13 août 2026

À quelle heure le live va-t-il commencer : à minuit (heure française)

(heure française) Comment suivre le live de Google : ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au-dessus et grâce aux différents articles que nous publierons en continu.

Il va donc falloir veiller tard en Europe pour pouvoir assister à l’annonce des nouveaux produits Google, la firme ayant visiblement préféré organiser son événement en soirée à New York plutôt qu’en milieu d’après-midi comme c’est souvent le cas, pour que tout le monde puisse en profiter à une heure raisonnable. Si vous êtes courageux, vous retrouverez donc le lien du live ci-dessous. Autrement, vous pourrez retrouver tous nos articles qui couvriront l’événement.

Que faut-il attendre de la conférence Made by Google 2026 ?

Le programme de la soirée sera chargé. La star de l’événement sera bien entendu le Pixel 11, avec toutes ses déclinaisons. Google nous a déjà montré qu’il croit dur comme fer au succès de sa version Pro, il sera donc intéressant de voir ce que le constructeur garde en réserve pour nous convaincre. Plusieurs variantes seront donc présentées au cours de la keynote : le Pixel 11, le Pixel 11 Pro, le Pixel 11 Pro XL et le Pixel 11 Pro Fold.

Pour rappel, ce dernier est la version pliante du smartphone, qui s’améliore d’année en année. Le nouveau modèle est donc attendu au tournant, d’autant que Google applique généralement des plus attractifs que ses concurrents — un point qu’il sera intéressant de comparer lors de l’arrivée d’Apple sur le marché en septembre prochain. Le Pixel 11 Pro XL est quant à lui la version grand format de son homologue, avec sa grande dalle OLED et ses 512 Go de stockage.

Mais les smartphones ne seront pas seuls. Ils partageront également la scène avec la Pixel Watch 5, dont on connaît déjà toute la fiche technique. Sans surprise, la montre devrait bénéficier du boost de batterie apporté par sa grande sœur, tandis que le reste de la fiche sera lui aussi globalement similaire. Pour la nouveauté, il faudra plutôt chercher du côté du Pixel Tag, pas encore confirmé par Google mais qui a déjà fait l’objet de plusieurs fuites, dont son prix. Pour ce dernier, la stratégié de Google est claire : concurrencer frontalement Apple et son AirTag.