Uber propose désormais des trajets en motoneige

Le coup d'envoi des JO d'hiver 2026 à Cortina est imminent, et Uber s'est bien préparé à l'événement. Uber Snowmobile va proposer des trajets en motoneige, tandis qu'Uber Ski est adapté pour les utilisateurs qui sont chargés en équipement pour aller ou revenir des pistes.

Uber a beaucoup diversifié son offre depuis son lancement, jusqu'à proposer des trajets en hélicoptère dans certaines régions du monde, comme sur la Côte d'Azur. La plateforme de VTC continue d'innover avec un autre moyen de transport insolite : la motoneige. Le service est baptisé Uber Snowmobile et a été lancé à l'occasion des Jeux Olympiques d'hiver de Cortina (Italie), dont les premières épreuves démarrent cette semaine.

Bien entendu, Uber Snowmobile ne repose pas sur le même principe que le service Uber habituel : n'importe qui ne peut pas devenir chauffeur de motoneige pour transporter des passagers. L'entreprise a conclu un partenariat avec Snowdreamers, un expert local de la mobilité en montagne. Le conducteur est un professionnel et le véhicule dispose des équipements de sécurité nécessaires. Des goodies aux couleurs d'Uber sont aussi offerts, car vous l'avez compris, il s'agit avant tout d'une opération promotionnelle menée par la firme, qui est par ailleurs dans le viseur de l'URSSAF en France.

Uber Snowmobile et Uber Ski déployés pour les JO 2026

Plus d'1,5 million de visiteurs sont attendus dans les semaines qui viennent dans les Dolomites, ce massif montagneux alpin qui accueille donc les JO 2026. Uber Snowmobile est pensé pour leur permettre de découvrir la région autrement que via les circuits touristiques habituels afin de vivre la montagne autrement. Le service est gratuit et sera disponible tous les samedis et dimanches du mois de février à partir du 7 de ce mois. Les réservations ouvrent le 4 février sur l'application Uber, il faudra être rapide pour obtenir des places. Voici ce qui est inclus :

Parcours guidé en motoneige d’une durée d’une heure

Parcours en forêt enneigée et en altitude

Encadrement par un guide professionnel et briefing de sécurité

Vues panoramiques sur les montagnes des Dolomites

Goodies exclusifs et parfaits pour l’hiver aux couleurs d’Uber

Groupes privés, jusqu’à deux personnes par motoneige et 8 personnes par groupe

Uber lance également Uber Ski, pour les voyageurs transportant des skis, snowboards et équipements d’hiver vers et depuis les pistes.