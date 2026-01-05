Dernière chance : l’un des meilleurs VPN du marché est à prix cassé, pour quelques heures encore

Dernières heures pour profiter de Surfshark VPN à prix cassé : l’offre de fin d’année se termine ce soir à minuit. Si vous avez raté la promotion de Noël, il est encore possible de profiter d’une réduction allant jusqu’à 87%, avec 3 mois offerts.

Si votre sécurité en ligne vous tient à cœur et que vous êtes lassé des nombreuses restrictions que l’on peut rencontrer sur Internet, souscrire à un VPN est l’une des meilleures résolutions que vous puissiez prendre en 2026.

Bonne nouvelle : Surfshark VPN, l’une des meilleures solutions du marché, s’affiche en ce moment à un prix très intéressant. Pendant quelques heures encore, vous pouvez profiter de l’offre Noël qui fait fondre les tarifs du fournisseur. Jusqu’à minuit ce lundi 5 janvier 2026, vous pouvez ainsi profiter d’une réduction allant jusqu’à 87%.

Surfshark VPN à prix cassé : 87% de réduction et 3 mois offerts

Surfshark propose la réduction maximale sur l’abonnement de 2 ans. C’est une excellente opportunité quand on sait que les VPN sont désormais indispensables pour tout internaute soucieux de sa vie privée, de sa sécurité en ligne, mais aussi désireux de contourner de nombreuses formes de censure sur Internet.

Surfshark VPN est ainsi disponible à partir de 1,99 € au lieu de 15,45 € par mois, avec 3 mois offerts pour un engagement de deux ans. Vous payez ainsi seulement 53,73 € une seule fois, et ce, pour 27 mois de service. En temps normal, il faut débourser 417,15 € pour la formule de base. Cela correspond à une réduction de 87%.

Voici le détail des offres actuellement disponibles :

Starter (24 mois + 3 mois offerts) : 1,99 € au lieu de 15,45 € par mois, soit une réduction de 87%.

(24 mois + 3 mois offerts) : 1,99 € au lieu de 15,45 € par mois, soit une réduction de 87%. Surfshark One (24 mois + 3 mois offerts) : 2,49 € au lieu de 17,95 € par mois, soit une réduction de 87%

(24 mois + 3 mois offerts) : 2,49 € au lieu de 17,95 € par mois, soit une réduction de 87% Surfhsark One+(24 mois + 3 mois offerts) : 4,19 € au lieu de 20,85 € par mois, soit une réduction de 80%.

Pour rappel, la formule Starter correspond à l’offre de base. Elle inclut le VPN, mais aussi plusieurs fonctionnalités complémentaires, dont Alternative ID. Cette option permet de créer une identité alternative sur Internet : vous pouvez ainsi générer une adresse e-mail secondaire, un nom, un prénom, ainsi qu’une adresse fictive.

Ces informations pourront par exemple vous servir pour une inscription sur des sites dont la fiabilité n’est pas certaine, sans exposer vos données personnelles. Alternative ID est aussi un excellent moyen d’éviter les spams sur votre adresse email principale.

La formule intermédiaire, nommée Surfshark One, vous permet d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires telles qu’un antivirus et un analyseur de fuites de données. Ce dernier vous alerte lorsque vos mots de passes, adresses email ou autres données sensibles ont été compromis.

Enfin, la formule One+ de Surfshark, la plus complète, inclut tous les avantages précédemment cités, en plus d'une option pour supprimer vos informations personnelles des bases de données des entreprises.