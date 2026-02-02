L’un des meilleurs émulateurs Switch devient vraiment indispensable grâce sa dernière mise à jour

Les émulateurs Switch continuent de recevoir régulièrement des mises à jour et la dernière de Citron est tout bonnement révolutionnaire. Celle-ci vient en effet ajouter deux fonctionnalités qui vont certainement faire de lui l'incontournable du moment.

On n'arrête plus les émulateurs Switch. Depuis quelques mois, plusieurs d'entre eux semble vouloir décrocher le titre de meilleur successeur à Yuzu, tant leurs mises à jour sont fréquentes et très intéressantes. Pas plus tard que la semaine dernière, nous vous parlions d'Eden, désormais capable de faire tourner très correctement des jeux phares de la Switch tels que Metroid Prime 4 ou encore Luigi's Mansion 3. Mais aujourd'hui, il est question de son rival direct.

En effet, les développeurs de Citron ne chôment pas non plus. Après une mise à jour qui a rendu leur émulateur beaucoup plus puissant sur les smartphones Android, ces derniers continuent d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Et pas n'importe lesquelles. Avec la dernière version en date, Citron va très vite devenir l'émulateur préféré des joueurs, et ce, grâce à deux petites options qui font toute la différence.

Citron reprend sa place de meilleur émulateur Switch grâce à cette mise à jour

La mise à jour est si conséquente qu'elle a même droit à un nom : Pathfinder, soit littéralement “trouveur de chemin”. On comprend pour l'équipe de développement a choisi son nom quand on consulte le changelog. Parmi les nouveautés, on retrouve notamment une fonctionnalité rendant possible la gestion complète des sauvegardes. Emplacement, importation, exportation, tout y est. Autrement dit, vous pouvez désormais passer d'un émulateur à l'autre sans perdre votre partie en cours. Génial.

Mais Citron ne s'arrête pas là. Sur PC, l'émulateur gagne également un gestionnaire de mods. Cela signifie que vous pouvez désormais modder vos jeux Switch pour faire à peu près tout ce que vous voulez, de la modulation de la difficulté à des modifications cosmétiques de vos personnages. À cela s'ajoute divers correctifs de bugs et autres optimisations, afin que les jeux tournent encore mieux que d'habitude. Cerise sur le gâteau : Citron propose lui aussi désormais le Qlauncher, soit l'interface de lancement des jeux de la Switch. Un match remporté haut la main.