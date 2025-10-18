Si vous recherchez un forfait fibre à la fois performant et pas cher, SFR propose son abonnement fibre Starter à seulement 26,99 € par mois. Il offre un excellent rapport qualité-prix, avec de nombreux avantages.

Pas besoin d’exploser votre budget pour profiter d’une connexion internet performante à la maison. L’offre fibre Starter de SFR, la moins chère du catalogue de l’opérateur, est un forfait très complet. Pour seulement 26,99 € par mois, il offre des débits confortables, plus de 160 chaînes de TV, ainsi que de la téléphonie fixe.

Abonnement internet SFR fibre Starter : un rapport qualité-prix attractif

Cette offre est soumise à un engagement de 12 mois, avec la particularité d’un prix qui reste fixe. Pour 26,99 € par mois, vous profitez d’un débit très confortable de 1 Gb/s en téléchargement comme en émission, via la box SFR 7 (WiFi 5).

Ce n’est certes pas la box la plus actuelle de l’opérateur, mais elle reste totalement efficace pour ceux qui visent le rapport qualité-prix.

Résumé des avantages du forfait SFR Fibre Starter :

Débits : 1 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en émission

: 1 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en émission Box SFR 7 avec WiFi 5

Box SFR TV : 160 chaînes TV incluses

: 160 chaînes TV incluses Téléphonie fixe : appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations

Des frais d’ouverture de service de 49 € sont à prévoir sur votre première facture. Une option « Internet garanti » vous permet aussi de rester connecté jusqu’à l’activation de la connexion, grâce à une box 4G de poche.

L’option est gratuite le premier mois, mais vous coûtera ensuite 5 € par mois si vous conservez l’offre. Il faut également prévoir 10 € en paiement unique pour l’activation de la SIM 4G.

Enfin, si vous disposez également d’un forfait mobile chez SFR ou souhaitez en prendre chez l’opérateur, il propose ses forfaits à prix réduit pour les abonnés box

Par exemple, le forfait 5G de 20 Go est à 8,99 € par mois pour les abonnés au lieu de 15,99 € par mois, soit une économie de 7 € tous les mois. Le forfait 5G de 80 Go quant à lui est à 11,99 € pour les abonnés box fibre SFR au lieu de 17,99 € par mois pour les autres.